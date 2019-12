Yüzüne yama yapılacak!

İstanbul'da teröristlerin belediye otobüsüne attığı molotof kokteyli sonucu yanan genç kızın doktorları, "Kolundan, bacağından, karnından alınacak canlı derilerle yüzüne yama yapacağız. Uzun bir tedavi süreci olacak" diyor.



İstanbul Küçükçekmece’de geçen pazar günü üniversite sınavlarına hazırlanmak için gittiği dershane dönüşünde bindiği belediye otobüsüne yapılan molotoflu saldırıda yaralanan 17 yaşındaki Serap Eser’in tedavisi sürüyor. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde cerrahi müdahale yapılması planlanıyor. Ailesi ise hastane önünde biricik kızlarının sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.



’Onun hayallerini yaktılar’



Serap’ın yanından bir an bile ayrılmayan ağabeyi Ümit Eser, kardeşinin bir an önce iyileşmesi için bir yandan dua ediyor, bir yandan da teröristlere lanet yağdırıyor: “Babam kardeşimi almak için durağa gitti ve aradan beş on dakika geçmeden bana telefon etti. Hemen durağa gel dedi koşarak gittim. Kardeşimin yüzü üstü başı yanmıştı. Sırtını parmaklıklara dayamıştı. Yanına gittim beni görünce, ’ağabey ben sınava girecektim şimdi ne olacak’dedi. O anda bile kardeşimin aklında geleceği vardı. Hayallerini yaktılar kardeşimin.”



Tüm vücudu sargı içinde



Serap Eser’in tedavisi halen Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Yanık ve Kronik Yara Tedavi Merkezi’nde sürüyor. Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Alper Cihan, şu anda Eser’in durumunun stabil olduğunu söyledi. Genç kızın bu gibi durumlarda önemli olan üç günü atlattığını dile getiren Dr. Cihan, “Genel sağlık durumu iyiye gidiyor. Ama vücudu her türlü enfeksiyona çok açık. Şu anda tüm vücudu gözleri ve ağzı haricinde sarılı halde. Yanıklardan dolayı tüm vücut şiş. Şişlerin inmesini bekliyoruz” dedi.