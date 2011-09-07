Yüzüne kimyasal sıvıyla saldırdılar!

T24

Kızını görmeyi beklerken saldırıya uğradı



'Eşim tehdit ediyordu'



Bakanlık el koydu



Diyarbakır'da henüz 14 yaşındayken görücü usulü ile Ali Karagöz ile evlendirilen 21 yaşındaki Bahar Karagöz'ün bu evliliğinden İrem(5) ile Nisanur (3) iki kızı oldu.İstanbul'da yaşayan ve eşi otoparklarda çalışan çiftin arası 1 yıl önce bozulmaya başladı.Bahar Karagöz'ün iddiasına göre kayınbiraderi ile karısı birlikte olarak eşi ile arasını bozdu.Bunun üzerine Ali Karagöz, eşine kötü davranmaya başlayarak boşanma davası açarak, iki kızını da yanına aldı. Eşinin davası üzerine Bahar Karagöz de Diyarbakır'da yaşayan ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı.Son 1 yıldır babasının yanında yaşadığını ve çocuklarını göremediğini anlatan Bahar Karagöz, şunları söyledi: "Eltimin bayramda buraya geleceğini duydum. Telefonla görüştük ve kızımı görmek istediğimi söyledim O da kabul etti. Sur dibinde yarım saat bekledim. Eltimi cep telefonuyla aradım beklediğim yeri ve yanlız geldiğimi söyledim. Eltim, 'niye yanlız geliyorsun başına bir iş gelir' diye bana kızdı. O arada elinde üstü kesilmiş ve içinde bir sıvı pet şişe olan biri önümden geçerek arkamda oturdu. Yarım saat orada oturdu. Ben de sağa sola bakıyorum eltim kızımı getirdi mi diye? O arada o kişinin arkamda oturduğunu gördüm. Ama hala içinde sıvı bulunan o pet şişe yanında duruyordu. Sonra önüme geçerek bir şeyler söyleyecek gibi oldu ama vazgeçti söylemedi. Sonra aniden elindeki pet şişe içinde bulunan sıvıyı yüzüme fırlattı. 'Biraz serinlemek istiyormusun' dedikten sonra da kaçıp gitti."Saldırının ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tedavi altına alınan Bahar Karagöz'ün sılı saldırıda yüzü, kolları, bacaklarında yaralanmalar meydana geldi. Tedavisi süren Karagöz, saldırıya neden uğradığına bir anlam veremediğini söyledi.Karagöz, şunları anlattı: "Eşimden bir yıldır ayrıyız. 7 yıldır evliyim. O yani eşim boşanmak istiyor. Ben eşimi sevdiğim için boşanmak istemiyorum. Tehdit ediyordu. Bayağı tehdit ediyordu. Böyle bir şey yapacağını düşünmemiştim, hala onun yaptığına inanmıyorum. Abisi ve annesi dahil herkes ondan çekinir. Kimse ondan habersiz böyle bir şey yapamaz. Ailemin yanında kalmaya devam edeceğim. Hayatıma devam etmek istiyorum. Çocuklarımın yanımda olmasını çok istiyorum ama istiyemiyorum. Ama eşim hayatta vermez çünkü çocuklarına çok bağlı. Bir yıldır çocuklarımı görmüyorum"Bahar Karagöz'ün sıvılı saldırıya uğramasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, olaya el koydu. Şahin'in talimatıyla hastaneye gelen uzmanlar Karagöz ile görüştü. Bakan Şahin'in Karagöz'e gerekli tüm desteği vereceği belirtildi.