Yüzüne kimyasal dökülen kadın: Devlet koruma talebimi reddetti

Eskişehir'de ayrılmak istediği İ.C tarafından yüzüne kimyasal madde dökülen Marina Lakvekheliani, aldığı tehditler nedeniyle devletten koruma talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini iddia etti.

Eskişehir’de kendisinden ayrılmak isteyen 45 yaşındaki Marina Lakvekheliani’nin yüzüne kimyasal madde döktüğü için ‘yaralama’ suçundan dava açılan 46 yaşındaki İ.C.’nin yargılanmasına başlanıldı. Lakvekheliani, olay tarihinden 10 gün önce koruma isteminde bulunduğunu ancak, kabul edilmediğini söyledi.

Gürcistan’da bilgisayar öğretmeni olan Marina Lakvekheliani, 1999 yılında Türkiye’ye geldi ve 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Eskişehir’de evli ve 2 çocuk babası İ.C. ile tanışan Lakvekheliani, daha sonra ilişkiyi bitirmeye karar verdi. İ.C. ise bu karara karşı çıktı.

Hastanede tedavi gördü

Geçen Kasım ayında İstiklal Mahallesi Selim Sokak’taki evinin kapısında Marina Lakvekheliani’nin yüzüne kimyasal madde döken İ.C., daha sonra kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Lakvekheliani, Eskişehir Devlet Hastanesi Plastik Cerrahisi Servisi’nde tedaviye alındı.

Polis ekipleri, Marina Lakvekheliani’nın şikâyeti üzerine İ.C.’yi gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.C., Eskişehir H Tipi Cevaevi’ne gönderildi. İ.C., hakkında 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘yaralama’ suçundan dava açıldı.

Tutuklu sanık İ.C., bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan Marina Lakvekheliani, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Lakvekheliani, olay tarihinden 10 gün önce koruma talebinde de bulunduğunu ancak kabul edilmediğini belirttib

Suçlamaları kabul etmedi

Suçlamaları kabul etmeyen İ.C., “Olay günü apartmanda karşılaştığımız sırada elinde bir şey vardı. Benim yüzüme doğru döktü. Ben de elimin tersiyle engellemeye çalışınca onun yüzüne de gelmiş” diye konuştu.

Hakim, tanıkların dinlenmesi, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ve Marina Lakvekheliani’nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alacağı raporun beklenmesi için duruşmayı 12 Ocak 2018 tarihine ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"Mahkemenin verdiği indirim teşvik oluyor"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri duruşma sonrasında adalet sarayı önünde basın açıklaması yaptılar. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Büşra Gündoğdu, “Mahkeme indirim verdiği takdirde bu teşvik gibi oluyor. Bizim talebimiz indirim verilmemesi, hak ettiği ceza neyse onun verilmesini istiyoruz. Marina gibi yüzlerce kadın var. Eğer Marina korunmuş olsaydı başına böyle bir durum gelmeyecekti. Kadın derneklerinin de davaya müdahil olması gerektiğini söylüyoruz. Davayı takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

"Yüzüne kezzap dökeceğim diye tehditler almış"

Adliye çıkışında konuşan Lakvekheliani’nin avukatlarından Neriman Ersin de müvekkilinin koruma talebinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi. Ersin, şöyle konuştu:

“Hiç kimse ekmek almaya giderken, yanında kezzap poşeti de taşımaz. Biz de bu şekilde savunma yaptık. 12 Ocak’ta yapılacak olan duruşmada bütün kadın arkadaşlarımızı bekliyoruz. Marina’yı yalnız bırakmayalım. 8 Kasım 2017 tarihinde Marina, ‘Yüzüne kezzap atacağım, seni öldüreceğim’ diye tehditler almaya başlamıştı. Marina karakola gidiyor ve ‘Can tehlikem var, koruma kararı istiyorum’ diyor. Ancak kendisine ret kararı geliyor. Kendisinin tehlikede olmadığı, sadece alacak-verecek meselesi olduğu söyleniyor. 8 Kasım’da reddediliyor, 18 Kasım’da da söz konusu olay gerçekleşiyor, yüzüne kezzap atılıyor.”