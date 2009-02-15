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Politika

Yüzüne kapıyı kapadılar

Bursa'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile birlikte oy isteyen AKP Nilüfer İlçe Başkan Adayı Işıl Zeliha Gençoğlu Maydaer, kapısını &cced

15 Şubat 2009 02:00

Bursa'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile birlikte oy isteyen AKP Nilüfer İlçe Başkan Adayı Işıl Zeliha Gençoğlu Maydaer, kapısını çaldıkları emekli öğretmenden tepki aldı. Bakanın tanıttığı başkan adayını işaret eden emekli öğretmen, “Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir ülkenin, Atatürk'ün emekli bir öğretmeniyim, sizi bu partiye yakıştıramıyorum'' dedi.

Bakan Faruk Çelik, seçim bölgesi Bursa'da Vali Şahabettin Harput başkanlığında siyasi partilerin il başkanlarının yer aldığı centilmenlik anlaşması toplantısına katıldı. Merinos Parkı Bursa Kebapçısı'nda yapılan toplantıda AKP İl Başkanı Sedat Yalçın, CHP İl Başkanı Gürhan Akdoğan, MHP İl Başkanı Arif Demirören, Demokrat Parti İl Başkanı Füsun Yaşar, Anavatan Partisi İl Başkanı Ahmet Kömbe, Saadet Partisi İl Başkanı Hilmi Tanış ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Tahir Kahveci hazır bulundu. Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Çelik, ``Bursa bir huzur ve barış şehri. Valimiz başkanlığında Bursa'da siyasi parti il başkanlarının bir sofra etrafında buluşmaları beni mutlu etti. Türk siyaseti açısından son derece önemli ve örnek teşkil ediyor. Dostluğun, birlikteliğin, huzurun, barışın kalıcı olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.

Bakan Çelik, akşam da merkez Nilüfer İlçesi'nde belediye başkan adayı Işıl Zeliha Gençoğlu Maydaer ile birlikte kapı kapı dolaşıp oy istedi. Bir apartman sakinin kıpısını çalan Bakan Çelik ve başkan adayı beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Emekli bir öğretmen olduğunu söyleyen ev sahibi, Bakan Çelik'in aday tanıtımının ardından Nilüfer Belediye Başkanı Maydaer'i işaret ederek, ``Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir ülkenin, Atatürk'ün emekli bir öğretmeniyim. O yüzden sizi bu partiye yakıştıramıyorum'' dedi. Yaşananlar karşısında şaşkına dönen başkan adayı Maydaer, ismini vermek istemeyen emekli öğretmene teşekkür etti. Bakan Çelik de, “Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Saygı duyuyoruz'' dedikten sonra ikili apartmandan ayrıldı.

(DHA)

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