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Bilim / Teknoloji

'Yüze göre reklam' sistemi geliştirildi

İngiltere’nin en büyük perakende ve süpermarket zincirlerinden Tesco, işlettiği benzin istasyonlarında ‘yüz tarayarak kişisel reklam geliştirme’ sistemi kuruyor

05 Kasım 2013 18:12

İngiliz işadamı Lord Sugar’ın Amscreen adlı dijital işaretleme firmasının geliştirdiği teknoloji ile kasalara yerleştirilen kameralar müşterinin cinsiyetini ve ortalama yaşını belirleyecek. Daha sonra da ekranda o bireyin demografisine uygun bir reklam çıkacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Lord Sugar’ın en büyük oğlu ve Amscreen’in Genel Müdürü Simon Sugar, bir takım teknolojik cihazlar ve psişik güçlerle suçluların yakalanmasını konu edinen Azınlık Raporu (Minority Report) adlı filme atıfta bulunup “Azınlık Raporu gibi bir şey” dedi.

“Ama bu, İngiltere’de perakende satışların çehresini değiştirebilir. Bu yüz tarayan ekranları mümkün olduğu kadar çok süpermarkete yaymayı planlıyoruz.”

Tesco sözcüsü ise “Bu yeni bir teknoloji değil” diyor ve ekliyor: “Hiçbir veri veya görüntü toplanıp kaydedilmiyor. Sistem gözyuvarını tarayan ve yüz tanıma teknolojisi kullanmıyor.”

Sözcü, müşterinin saçının uzunluğunun cinsiyet belirlemek için kullanılabileceğini söylüyor.

Kişisel hayatın korunması gerektiğini savunan gruplar ise bu teknolojiyi kullanan firmaların müşterilerini haberdar etmeleri gerektiği görüşünde.

Gizliliğin ve sivil özgürlüklerin korunmasını savunan Big Brother Watch adlı gruptan Nick Pickles bu sistemin, müşteriler takip edilmeyi kabul ettikleri ve haberdar edildikleri takdirde etik olacağını söylüyor.

Ekranların yaklaşık 5 milyon müşteriye ulaşacağı tahmin ediliyor.

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