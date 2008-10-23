Yüzünde ifade kalmamış

Bir TV programına katılan Fikret Hakan, bir dönem polemik yaşadığı arkadaşı Halil Ergün'e yüklendi. Ergün'ü botokslu olduğu için eleştiren Hakan şunları söyledi:



Perişan etmiş



74 yaşındaki oyuncu Fikret Hakan, Halil Ergün için "O canım suratını perişan etmiş. Çocuğun suratında ifade kalmamış. Acıya da sevinmeye de aynı şekilde bakıyor. Korkunç bir şey!" dedi.



Bir dönem Halil Ergün ile aralarında yaşanan polemiklere de değinen Fikret Hakan, Ergün'ün, "Ağzından köpükler saçarak yapılan oyunculuk, oyunculuk değildir" sözlerine de "Halil'e biz nöbetçi aktör derdik. 60-70'li yıllarda biz yoksak, Halil'i çağırırlardı. Onlar benim ilk filmlerimi görmediler ama ben onların acemi filmlerini gördüm" dedi.

