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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki 'FETÖ' operasyonunda 10 tutuklama

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görevli 34 akademisyen, öğretim görevlisi ve memur gözaltına alınmıştı

01 Kasım 2016 21:16

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kentteki uzantılarına yönelik sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) görevli akademisyen, öğretim görevlisi ve memurların da bulunduğu 34 şüpheliden 28'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 25 kişiden 10'u tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 6 şüphelinin de emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. 

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