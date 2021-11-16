Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrenciye 'ajanlık' baskısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde okuyan Berfin Hanalp (20), üniversite yerleşkesi içinde kendisini polis olarak tanıtan sivil 3 kişi tarafından hukuksuz bir şekilde sorgulanarak tehditle muhbirlik teklif ettiğini söyledi. Suç duyurusunda bulunan Hanalp, “Yaşanılanlar beni ürkütüyor. Kendimi güvende hissetmiyorum” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, psikolojik danışmanlık ve rehberlik okuyan 3. sınıf öğrencisi Berfin Hanalp, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından 12 Kasım’da şahsi bir numaradan aranarak üniversite kampüsü içerisindeki polis karakolu diye belirtilen tek katlı binada görüşmeye çağrıldığını söyledi. KYK yurdunda kalan Hanalp sivil giyimli 3 kişi tarafından karşılandığını belirterek, karakoldan aradığını ve yurt ile ilgili bir sıkıntısının olduğu ifade edilerek görüşmeye çağırıldığını söyledi. Bahsedilen yere gittiğini ve kendisini polis olduklarını iddia eden sivil giyimli 3 erkeğin karşıladığını anlatan Hanalp, “Binada üniformalı polisler de vardı" dedi.

“Arkadaşlık edersen yurttan atılmazsın”

Küçük kapalı bir odaya alındığını söyleyen Hanalp, "Beni arayan kişi de oradaydı. 3’ü de etrafımı çevirdi. Hukuksuz bir şekilde beni sorguya aldılar. ‘Bizimle arkadaşlık edersen yurttan atılmazsın, okulda hocalarla bir sorun yaşarsan hallederiz, notlarına yardımcı oluruz’ dediler. Arkadaşlıktan kastı ajanlık teklifiydi. Ajanlık yapmamı istediler. Politik şeyler soruldu. Kabul etmediğimi söylememe rağmen sık sık teklifi yenilediler. Bunun yasal olmadığını, suç duyurusunda bulunacağımı söylediğimde, ‘istersen bulun’ diyerek rahat bir tavır sergilediler. Beni arayan kişinin telefonu günlerdir kapalı” dedi.

Hanalp yaşadıklarını sosyal medyada duyurduktan sonra başka öğrencilerde yaptıkları paylaşımlarda benzer durumların daha önce yaşandığını ortaya çıkardı.