Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenleri: Edebiyat Fakültesi'ne 'Yaşar Kemal' adı verilsin

Geçen 28 Şubat'ta kaybettiğimiz Türk edebiyatının en büyük ustalarından Yaşar Kemal memleketi Van'da yer alan Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin akademisyenlerince unutulmadı. Akademisyenler, üniversitenin Edebiyat Fakültesi’nin adının “Yaşar Kemal Edebiyat Fakültesi” olmasını talep ederek bir kampanya başlattı.

Radikal'den Hakkı Özdal'ın haberine göre, éYaşar Kemal’in vicdanına ve insanlık sevgisine çok fazla ihtiyacımız olan bir dönemden geçtiğimizi" belirten akademisyenler, "Bu nedenle onun adını yaşatmak, onu sürekli yâd etmek, onun eşsiz ve engin birikimini bizden sonraki kuşaklara aktarmak hepimizin görevi olmalıdır" çağrısını yaptı. Çağrıda, "Bu bağlamda Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinin adını “Yaşar Kemal Edebiyat Fakültesi” olarak değiştirmenin çok zarif, kadirşinas ve anlamlı bir jest olacağı kanısındayız" ifadeleri kullanıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademisyenler Platformu’nun açıklaması şöyle:



“VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİNE YAŞAR KEMAL’İN ADI VERİLMELİ

Malumunuz olduğu üzere ülkemizin ve dünyanın önemli edebiyat ustalarından Yaşar Kemal, kısa bir süre önce ebediyete intikal etti. Yaşar Kemal, Van Gölü kıyısında başladığı hayat yolculuğunda; yedi kıta, dört iklim geçip dünyanın evrensel vicdanına varan, yüreği insanlık, barış ve kardeşlik duygularıyla atan dev bir çınardır. Eserleriyle hem ülkemizin hem de insanlığın kalbinde haklı bir yer edinmiştir. Bundan sonra da Anadolu 'nun kültürel mirasını, kardeşlik hukukunu ve vicdanını asırlar sonrasına taşıyacak, ölümsüz eserleriyle bu evrensel fikirlerin timsali olacaktır.

Tüm kamuoyunun takdir edeceği üzere Yaşar Kemal’in vicdanına ve insanlık sevgisine çok fazla ihtiyacımız olan bir dönemden geçmekteyiz. Bu nedenle onun adını yaşatmak, onu sürekli yâd etmek, onun eşsiz ve engin birikimini bizden sonraki kuşaklara aktarmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu bağlamda Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinin adını “YAŞAR KEMAL EDEBİYAT FAKÜLTESİ” olarak değiştirmenin çok zarif, kadirşinas ve anlamlı bir jest olacağı kanısındayız."

'İsmini her gördüğümüzde kardeşliği hatırlayacağız'

Nitekim Yaşar Kemal ismini her gördüğümüzde; öfkeyi değil, kardeşliği, ötekileştirmeyi değil vicdanı hatırlayacağız. Birbirimizin acılarını kanatarak değil; birbirimizin acılarına ağlayarak daha faziletli bireyler olacağımızı kavrayacağız. İnsana değer katanın kin ve öfke değil, empati ve saygı olduğunu damarlarımızda daha fazla hissedeceğiz. Böylece Yaşar Kemal’in Van Gölü kıyılarından “dünyaya ve insanlığa doğru giden” yolculuğunun daha perçinleneceğini göreceğiz. Nihayetinde Van Gölü, Çukurova’ya akacak, Süphan Dağı Anavarza Kayalıklarıyla kardeş olacaktır. Kürt destanları Türkmen türküleriyle, Yunus ilahileri Bozlak havalarıyla, Alevi deyişleri Varsak koçaklamalarıyla, Arap ezgileri Ermeni havalarıyla buluşacaktır. Gökten bir kardeşlik şimşeği balkıracak, Anadolu’nun tüm gölleri ve denizleri menevişlenecek, özcesi bir başka kardeşlik iklimi doğacaktır.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLER PLATFORMU (YÜYAP)