-YÜZÜKTE OSMANLI MODASI ADANA (A.A) - 11.02.2011 - Yaklaşan Sevgililer günü öncesinde çok sayıda kişinin, sevdiklerine hediye etmek için Osmanlı motiflerini taşıyan, doğal taşlı, iri gümüş yüzükler tercih ettiği belirtildi. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın yaşamlarından esinlenerek hazırlanan ''Muhteşem Yüzyıl'' adlı televizyon dizisinde, iri, doğal taşlı yüzüklerin kullanılmasıyla Osmanlı motifleri taşıyan yüzüklere yeniden dönüşün yaşandığı bildirildi. Adana'da ailesi 6 kuşaktır gümüş mücevheratçılığı yapan Kadir Nakilcioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda eskiye özlemin bir sonucu olarak geçmişte çok kullanılan tasarımların tercih edilmeye başlandığını, bunların adeta moda haline geldiğini belirtti. Doğal taşlardan, tek parça gümüş takıların satışını yaptıklarını anlatan Nakilcioğlu, akik, güneştaşı, kaplangözü, kehribar, oniks, topaz, turmalin, yakut, zümrüt, kuvars, kyanit, lapis, pembe kuvars, safir, turkuaz, yeşim gibi doğal taşlardan oluşan, iri yüzüklerin yeniden tercih edildiğini anlattı. Nakilcioğlu, özellikle Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın yaşamını konu edilen Muhteşem Yüzyıl isimli televizyon dizisinde Osmanlı motiflerini yansıtan yüzüklerin kullanmasının ardından, iri ve doğal taşlı yüzüklere ilginin arttığını söyledi. Mağazasında 12 bin ürün bulunduğunu belirten Nakilcioğlu, son günlerde gelen yüzük taleplerinin yüzde 70-80'ini eski tarzda, Osmanlı motifleriyle süslü ürünlerin oluşturduğunu vurguladı. Yüzük almaya veya bakmaya gelen kişi sayısında da ciddi bir artış yaşandığını dile getiren Nakilcioğlu, ''Televizyon dizileri bizim için çok önemli bir pazar oluşturmaya başladı. Tam anlamıyla, yüzüklerde Osmanlı rüzgarı esiyor. Özellikle dizide Hürrem Sultan'ın kullandığı yüzüğün benzerlerini almak isteyenler çok oluyor. Biz zaten, ürünlerimizi İstanbul'dan getiriyoruz. Dizinin sponsorlarıyla çalışıyoruz. Bu nedenle ürün yelpazemiz oldukça geniş. Çok sayıda kişi Sevgililer günü öncesinde Hürrem yüzüğüne benzeyen modellerden satın aldı'' dedi. Nakilcioğlu, Hürrem Sultan karakterinin kullandığı yüzüğün tamamen pırlantayla çevrili zümrüt taşından oluştuğunu, maden olarak altın kullanıldığını kaydetti. Bu yüzüğün fiyatının 90 bin dolar olduğunu belirten Nakilcioğlu, ''Bu yüzük büyük işçilik isteyen, özel bir yüzük. İsteyenlere İstanbul'dan getirebileceğimizi söylüyoruz. Soran çok oldu ama orjinalini satın almak isteyen henüz çıkmadı. Tabii ki fiyatı etkiliyor'' diye konuştu. Nakilcioğlu, piyasada imitasyon ''Hürrem Sultan yüzüğü''nün 80-300 TL arasında satıldığını, bunlarda da işçilik bulunduğunu, ancak, orijinalinden kalite olarak çok farklı özellikte olduğunu bildirdi. -ERKEKLER DE TAŞLI YÜZÜKLER İSTİYOR- Nakilcioğlu, sadece kadınların değil, erkeklerin de iri ve taşlı yüzüklere ilgi gösterdiğini, hatta birçok kadının Sevgililer Günü nedeniyle kocalarına veya erkek arkadaşlarına Osmanlı motifi yüzüklerden aldığını vurguladı. Erkek yüzüklerinde tuğra ve besmele yazılı olanların da oldukça gözde olduğunu anlatan Nakilcioğlu, ''Geçmiş yıllarda erkekler daha sade yüzükler tercih ediyordu. Bu tür ürünler pek ilgi görmüyordu. Ancak, bugün kadınlarda olduğu gibi renkli taşlı, özel işlemeli, büyük yüzükler erkekler tarafından da tercih edilmeye başlardı'' dedi. -E-TİCARETİN GÖZDESİ ''HÜRREM SULTAN'' YÜZÜKLERİ- Sanal alışveriş sitelerinde de özellikle yeşil, zümrüt taşlı yüzükler büyük ilgi görüyor. Onlarca e-ticaret sitesi ''Hürrem Sultan Yüzüğü'' adıyla yüzük satışları gerçekleştiriyor. Dizideki yüzüğün modelinden esinlenerek yapılan bu ürünler 35-400 TL arasında satışa sunuluyor. Uluslararası açık artırma sitesi eBay'ın ortaklığında hizmet veren ''www.gittigidiyor.com'' adlı internet sitesinde 170 adet ''Hürrem Sultan'' adıyla yüzük satışı gerçekleşiyor. İnternet sitesinde yüzük tek olarak satıldığı gibi, kolye ve küpeyle birlikte set olarak da tüketicinin beğenisine sunuluyor.