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Kültür-Sanat

Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı Tolkien'den 100 yıl sonra yeni roman

Ölümsüz bir elf kadını ve ölümlü bir adamın aşkını ve maceralarını anlatan roman, Tolkien'in 'The Silmarillion' adlı romanının bir parçası haline gelen hikayenin versiyonlarını içeriyor

04 Haziran 2017 16:24

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit gibi sonradan filmlere de çekilen kitaplarıyla Türkiye'de de bir hayran kitlesine sahip olan İngiliz yazar J.R.R. Tolkien'in yeni kitabı 'Beren ve Luthien' tasarlandıktan 100 yıl sonra basıldı.

100 yıl sonra basılan 'Beren ve Luthien' adlı romanın 1973'te vefat eden Oxford profesörü Tolkien'in kişisel yaşamından izler taşıdığı belirtiliyor. Tolkien'in 1. Dünya Savaşı'ndan döndükten sonra tasarladığı kitap, yazarın 92 yaşındaki oğlu Christopher Tolkien tarafından düzenlendi.

Ölümsüz bir elf kadını ve ölümlü bir adamın aşkını ve maceralarını anlatan roman, Tolkien'in 'The Silmarillion' adlı romanının bir parçası haline gelen hikayenin versiyonlarını içeriyor.

Yeni kitap, orijinal hikayenin Silmarillion romanının parçası haline geldiğinde nasıl değiştiğini de ortaya koyuyor.

Kitap, HarpersCollins yayınevi tarafından basıldı ve son 'Orta Dünya' kitabı 'Hurin'in Çocukları'nın basımının 10. yıldönümünde satışa çıkarıldı.

Kitapta ayrıca yönetmen Peter Jackson'ın beyazperdeye uyarladığı Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin son filmi ile 2004'te 'En İyi Sanat Yönetimi' dalında Oscar alan Alan Lee'nin çizimlerini içeriyor.

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