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Kültür-Sanat

Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı J.R.R Tolkien'in hayatı beyaz perdeye uyarlanacak

Filmde, Tolkien’in I. Dünya Savaşındaki cephe anılarına da yer verilecek

14 Kasım 2016 14:05

Hobbit, Yüzüklerin Efendisi ve Silmarillion gibi fantastik edebiyat dünyasında çığır açan romanların yazarı J.RR Tolkien’in hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor.

Fantastik kurgu türündeki eserleriyle tüm dünyada tanınan Tolkien’in yaşam öyküsünün anlatılacağı filmin yönetmen koltuğunda James Strong oturuyor. Tolkien’in I. Dünya Savaşındaki cephe anılarına da yer verilecek olan filmin yapımcılığını ise Bob Shaye, Michael Lynne ve Rachael Horovitz üstleniyor.

J.R.R Tolkien’in eserlerini yaratırken yararlandığı olay ve durumların işleneceği ‘Middle Earth’ adlı filmin senaristliğini ise Angus Fletcher yapacak.

 

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