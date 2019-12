Yüzüklerin Efendisinin geliri ne olacak?

'Yüzüklerin Efendisi' romanının İngiliz yazarı John Ronald Reuel Tolkien’in mirasçılarının, romanı sinemaya uyarlayan Amerikan New Line Cinema şirketi hakkında film gelirinden paylarını alamadıkları gerekçesiyle açtıkları davada dostane çözüme gidildi.



Merkezi İngiltere’de bulunan Tolkien Vakfının açıklamasında, tarafların anlaştığı belirtildi, ancak anlaşmanın içeriği hakkında bilgi verilmedi.



Vakıf adına açıklama yapan Tolkien’in oğlu Christopher Tolkien, konu nedeniyle yargıya başvurmak zorunda kalmalarının üzücü olduğunu, ancak "Vakfın hayır işlerini sürdürebilmesi için tatminkar bir anlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduğunu" söyledi.



Vakfın, New Line Cinema’ya Tolkien’in yazdığı "Hobbit" romanının da sinemaya uyarlanabilmesi için onay verdiği belirtildi. 2010’da çekilmeye başlayacak bu filmin yönetmeni de "Yüzüklerin Efendisi"ndeki gibi Peter Jackson olacak.



New Line Cinema şirketi hakkında geçen yıl ekim ayında dava açan vakfın avukatları, New Line Cinema’nın, Tolkien’in romanından uyarlanan ve 3 bölüm halinde çekilen "Yüzüklerin Efendisi" filminden yan ürünleriyle birlikte 2001’den beri yaklaşık 6 milyar dolar elde ettiğini, ancak vakfa "tek kuruş verilmediğini" söylemişlerdi.