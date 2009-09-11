T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yüzüklerin Efendisinin geliri ne olacak?

Merkezi İngiltere’de bulunan Tolkien Vakfının açıklamasında, tarafların anlaştığı belirtildi, ancak anlaşmanın içeriği hakkında bilgi verilmedi.

11 Eylül 2009 03:00

'Yüzüklerin Efendisi' romanının İngiliz yazarı John Ronald Reuel Tolkien’in mirasçılarının, romanı sinemaya uyarlayan Amerikan New Line Cinema şirketi hakkında film gelirinden paylarını alamadıkları gerekçesiyle açtıkları davada dostane çözüme gidildi.

Merkezi İngiltere’de bulunan Tolkien Vakfının açıklamasında, tarafların anlaştığı belirtildi, ancak anlaşmanın içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Vakıf adına açıklama yapan Tolkien’in oğlu Christopher Tolkien, konu nedeniyle yargıya başvurmak zorunda kalmalarının üzücü olduğunu, ancak "Vakfın hayır işlerini sürdürebilmesi için tatminkar bir anlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduğunu" söyledi.

Vakfın, New Line Cinema’ya Tolkien’in yazdığı "Hobbit" romanının da sinemaya uyarlanabilmesi için onay verdiği belirtildi. 2010’da çekilmeye başlayacak bu filmin yönetmeni de "Yüzüklerin Efendisi"ndeki gibi Peter Jackson olacak.

New Line Cinema şirketi hakkında geçen yıl ekim ayında dava açan vakfın avukatları, New Line Cinema’nın, Tolkien’in romanından uyarlanan ve 3 bölüm halinde çekilen "Yüzüklerin Efendisi" filminden yan ürünleriyle birlikte 2001’den beri yaklaşık 6 milyar dolar elde ettiğini, ancak vakfa "tek kuruş verilmediğini" söylemişlerdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24