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Kültür-Sanat

Tolkien'in mirasçılarından Yüzüklerin Efendisi yapımcılarına dava

J.R.R. Tolkien'in ailesi, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin yapımcılarından 80 milyon dolar tazminat istiyor

21 Kasım 2012 12:43

Ünlü İngiliz yazar J.R.R. Tolkien'in ailesi, "The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi)" ve "The Hobbit" filmlerinin yapımcılarına dava açtı.

Aile, Warner Bros film şirketini internette oynanan kumar makineleri dahil birçok üründe yazarın ve yazarın yarattığı fantastik dünyanın karakterlerini kullanarak Tolkien'in saygınlığına gölge düşürmekle suçluyor.

Yazarın eserlerini ticari meta haline getirdikleri iddiasıyla film şirketinden 80 milyon dolar tazminat isteniyor.

Tolkien ailesinin avukatları, yapımcılarla sürdürülen görüşmelerin şimdiye kadar herhangi bir sonuç vermediğini ve internetten ürün satışının, "The Hobbit" filminin gelecek ay gösterime girmesiyle daha da artacağını söyledi.   

Ünlü yönetmen Peter Jackson'ın Tolkien'in "The Hobbit" adlı fantastik kitabından uyarladığı üçlemenin ilkinin dünya prömiyeri, gelecek hafta Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da yapılacak. "The Hobbit: An Unexpected Journey", dünya çapında ise 14 Aralık'ta gösterime girecek.

Daha önce Tolkien'in aynı adlı eserinden uyarladığı "Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi)" serisinin üçüncü ve son filmi "Return of the King (Kralın Dönüşü)" ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 11 dalda Oscar alan Jackson, "The Hobbit" serisinin ikinci filmi olan "The Desolation of Smaug"u 2013'te, serinin son filmi "There and Back Again"i ise 2014'te yayınlayacak.

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