Yüzüklerin Efendisi'nin yönetmeni açıkladı: Hiç yayımlanmamış görüntülerle Beatles belgeseli hazırlanıyor

Peter Jackson'ın sıradaki projesinin The Beatles'ın belgeseli Let It Be'nin yeniden düzenlenmiş versiyonu olacağı duyuruldu.

Yüzüklerin Efendisi'nin (The Lord of the Rings) yönetmeni 1970 yapımı orijinal film için ilk kez yönetmen Michael Lindsay-Hogg'un çektiği 55 saatlik stüdyo görüntülerini kullanacak.

Paul McCartney daha önce Let It Be'nin yeni bir versiyonu üzerinde çalışıldığını ima etmişti. McCartney, orijinal belgeselin grup dağılmadan sadece bir yıl önce gerçekleşen kayıt oturumlarındaki karamsar havasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etmişti.

Independent Türkçe'den Ata Türkoğlu'nun aktardığına göre Jackson, yeni filmin yapımına dair açıklamasında şunları söyledi:

"Daha önce hiç görülmemiş 55 saatlik görüntü ve 140 saatlik ses kayıtlarının bize verilmesi, bu filmin Beatles hayranlarının uzun süredir hayalini kurduğu çok az müdahaleyle görüntülerin gerçekçi biçimde sunulduğu nihai deneyim olmasını sağlıyor.

Bu film bizi bir zaman makinesi gibi 1969'a götürecek ve stüdyoda oturup bu 4 arkadaşın birlikte muhteşem bir şekilde müzik yapmasını izleme fırsatımız olacak."

Apple, orijinal filmi merak eden hayranlar için Lindsay-Hogg'un versiyonunun da "yeni film çıktıktan sonra" yayımlanacağını doğruladı.

Jackson, orijinal filmin o esnada stüdyoda gerçekten olanları yansıtmadığı konusunda McCartney'le hemfikir. Jackson, "Gerçeğin anlatılandan çok farklı olduğunu keşfetmek beni rahatlattı" dedi.

"Michael Lindsay-Hogg'un grup dağılmadan 18 ay önce çektiği tüm görüntüleri ve sesleri inceledim. Bu inanılmaz, tarihi, sahipsiz bir hazine.

Elbette dramatik anlar var ama bu projenin uzun süredir birlikte anıldığı anlaşmazlıkların hiçbiri yok. John, Paul, George ve Ringo'nun birlikte çalışmasını, artık klasikleşmiş şarkıları sıfırdan yaratmalarını izlemek sadece büyüleyici değil, aynı zamanda eğlenceli, moral verici ve şaşırtıcı derecede samimi.

Bu olağanüstü görüntülerin bana emanet edilmesinden heyecan ve onur duyuyorum. Filmi yapmak tam bir keyif olacak."

Haber, The Beatles'ın Londra'daki Apple Corps ofislerinin çatısında verdiği konserin 50. yıldönümünde geldi. Jackson'ın filminin vizyon tarihi belli olmasa da Variety'e konuşan kaynaklar, belgeselin Let It Be'nin 50. yıldönümünü kutlamak için gelecek yıl çıkabileceğini söylüyor.