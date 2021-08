Yüzüklerin Efendisi'nin animasyon filmi geliyor

"Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbit" film üçlemelerinin arkasındaki stüdyo olan New Line Cinema, orijinal animasyon sinema filmi "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" için Warner Bros. Animation'la ortaklık kuruyor.

Bir anime film olacak olan yapım, "Yüzüklerin Efendisi: İki Kule"de tasvir edilen kale olan Miğfer Dibi'nin arkasındaki destanı ve Rohan'ın Kralı Helm Hammerhand'i konu alacak.

Beyazperde'nin haberine göre, Warner Bros. Animation tarafından hayata geçirilen yapımın yönetmen koltuğunda ise "Ghost in Shell" ("Kabuktaki Hayalet") anime filmi ile tanınan Kenji Kamiyama olacak.

"Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü"nün senaryosuyla Oscar kazanan Philippa Boyens de senaryosu Jeffrey Addiss ve Will Matthews tarafından yazılan filme danışmanlık yapacak.

Planlanan anime, Amazon'un Yeni Zelanda'da çektiği "Yüzüklerin Efendisi" dizisiyle bağlantılı olmayacak. Anime filmi, Orta Dünya'nın İkinci Çağı'nda, uzun metrajlı filmlerdeki olaylardan bin yıl önce geçecek.