Yüzüklerin Efendisi filmlerinin oyuncuları yazar Tolkien'in evini almak için bağış toplamaya başladı

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Yüzüklerin Efendisi filmlerinin oyuncuları, kitapların yazarı J.R.R. Tolkien'in Britanya'nın Oxford kentindeki evini almak için bağış toplamaya başladı.

Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kitaplarını yazdığı evin kısa süre içinde satışa sunulması planlanıyor. Aktörleri, evi satın alıp Orta Dünya hayranları için korumaya almak istiyor.

Projeyi başlatan aktörler arasında Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Gandalf'ı oynayan Ian McKellen ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins'i oynayan Martin Freeman bulunuyor. "Project Northmoor" başarılı olursa evi bir edebiyat merkezine çevirecek.

Eğer evi aktörler satın alırsa Tolkien'in 1930-1946 yılları arasında yaşadığı ev, yazara adanan ilk merkez olacak.

"Project Northmoor"un başarılı olması için 3 ayda 6 milyon dolar toplaması gerekiyor.