Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor

Netflix, HBO ve Amazon gibi kanallar, yazar J.R.R. Tolkien’ın fantastik kurgu yapıtı ‘Lord of The Rings’ (Yüzüklerin Efendisi) romanlarının kullanım haklarını satın alıp televizyon dizisine uyarlamak için eşi görülmemiş meblağları gözden çıkardı.

Üç şirketin de projeyle iddialı olarak ilgilendikleri ve ön ödeme olarak 250 – 300 milyon dolar arasında bir miktarı, telif haklarını elinde bulunduran Warner Bros stüdyolarına vermeye hazır oldukları belirtiliyor. Bu rakamların sadece Yüzüklerin Efendisi serisinin kullanım haklarını satın almak için konuşulduğu, herhangi bir prodüksiyon ve oyuncu bütçesi de içermediği belirtiliyor.

Projede, sadece bir sezonun 100 ila 150 milyon dolara mal olabileceği kaydediliyor. Netflix ve Amazon’un anlaşmak için biraz daha önde olduğu, halihazırda popüler fantastik kurgu dizisi Game of Thrones’a ve spin-off projelerine sahip olan HBO’nun geri adım atabileceği konuşuluyor.

Bununla birlikte, televizyon dizisi için bir anlaşma sağlanması durumunda bunun bütün Yüzüklerin Efendisi karakterlerini kapsamayacağı ve kullanımın sınırlı tutulacağı da gelen haberler arasında. Televizyon dizisinin akıbetinin önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.

Yazar J.R.R Tolkien’ın mirasçılarının Warner Bros’a açtığı ve uzun yıllar süren The Hobbit ve Lord Of The Rings kitapları telif hakkı davası geçtiğimiz Temmuz ayında sonuçlanmış, Warner Bros varılan adli uzlaşma anlaşması kapsamında muhataplarına 80 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.