Yüzük ve saat hücre ölümlerine neden oluyor

Yüzük ve saat gibi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Çopuroğlu Habertürk’e yaptığı açıklamada, düşme vakalarında sık sık el ve ayak bileği kırıklarıyla karşılaştıklarını belirtti.



El bileği kırıklıklarının olduğu vakalarda parmaklardaki yüzük ve kollardaki saat gibi aksesuarların dikkatli bir şekilde çıkartılması gerektiğini vurgulayan Çopuroğlu, böylece kan dolaşımını sağlayarak parmaklardaki hücrelerin ölmesinin önlenebileceğini söyledi.



Çopuroğlu, şunları söyledi: "Düşme ve çarpma sonrasında hareket ile artan ağrı, şekil bozukluğu, ödem ve kanama nedeni ile şişlik ve morarma olması durumunda kırıktan şüphelenilmelidir. Kırık şüphesi varsa kemik uçlarının çevresindeki damar, sinir gibi yumuşak dokulara zarar vermemesi için, kırık uçları mümkün olduğunca hareketsiz tutulmalıdır. Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmeli ve düzeltilmeye çalışılmalıdır. Kolu ilgilendiren bir yaralama ise yüzük saat gibi eşyalar hemen çıkarılmalıdır. El bileği, ayak bileği, omuz çevresi kırığı varsa geçici bir tespit ile acil servise başvurulmalı, şişliği önlemek için cilde direkt temas etmeden kırık çevresine buz uygulanmalıdır."



Kaza anında yapılan bilinçsiz müdahalelere dikkat çeken Çopuroğlu, kırık ve çıkıkların bilinçli müdahale edilmesi gereken ortopedik olaylar olduğunu hatırlattı. Bu tür olayların hayati tehlike taşıyabileceğini anlatan Çopuroğlu, "İlk yardım girişimi olarak olay yerinde eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilmeli, çıkık yerine oturtulmaya çalışılmamalı, çıkıktan daha uç tarafta nabız, derinin rengi ve sıcaklığı kontrol edilmelidir. Nabız alınamaması, soğukluk ve ciltte solukluk görülmesi dolaşımın bozulduğunu ve acil müdahale edilmesi gerektiğini gösterir. En kısa sürede hastanenin acil servisine gösterilip çıkığın hızla yerine oturtulması gerekir." uyarısında bulundu.

