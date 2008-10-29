T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yüzük uğruna cinayet

ABD’de 20 yaşındaki bir genç, evlenmeye hazırlandığı sevgilisine nişan yüzüğü almak için annesiyle babasını öldürdü.

29 Ekim 2008 02:00

ABD’de 20 yaşındaki bir genç, evlenmeye hazırlandığı sevgilisine nişan yüzüğü almak için annesiyle babasını öldürdü.

NEW Jersey Eyaleti’nde meydana gelen korkunç cinayette, Michael A. Maltese adlı genç, 8 Ekim günü 58 yaşındaki babası Michael J. Maltese ile annesi Kathleen’ı boğazlayarak öldürdükten sonra kredi kartını çalarak kayıplara karıştı. Kayıp ilanı verilen yaşlı çiftin cesetleri evlerinin uzağındaki parkta bulundu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, çiftin oğullarının kredi kartıyla alyans, spor malzemeleri ve yiyecek aldığını tespit etti.

Sevgilisi yardım etti

Olayla ilgili geçen cuma gözaltına alınan genç, önceki gün çıktığı mahkemede annesi ile babasını öldürmediğini söyledi. Ancak polise göre ebeveynini öldüren genç, sevgilisi Nicole Taylor (19) ile cesetleri ortadan kaldırdı. Genç kız da sevgilisine yardımcı olmaktan suçlanıyor. Oğullarının dışında iki kızları da olan çiftin komşuları "Michael ailesine nasıl kıydı" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24