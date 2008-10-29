Yüzük uğruna cinayet

ABD’de 20 yaşındaki bir genç, evlenmeye hazırlandığı sevgilisine nişan yüzüğü almak için annesiyle babasını öldürdü.



NEW Jersey Eyaleti’nde meydana gelen korkunç cinayette, Michael A. Maltese adlı genç, 8 Ekim günü 58 yaşındaki babası Michael J. Maltese ile annesi Kathleen’ı boğazlayarak öldürdükten sonra kredi kartını çalarak kayıplara karıştı. Kayıp ilanı verilen yaşlı çiftin cesetleri evlerinin uzağındaki parkta bulundu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, çiftin oğullarının kredi kartıyla alyans, spor malzemeleri ve yiyecek aldığını tespit etti.



Sevgilisi yardım etti



Olayla ilgili geçen cuma gözaltına alınan genç, önceki gün çıktığı mahkemede annesi ile babasını öldürmediğini söyledi. Ancak polise göre ebeveynini öldüren genç, sevgilisi Nicole Taylor (19) ile cesetleri ortadan kaldırdı. Genç kız da sevgilisine yardımcı olmaktan suçlanıyor. Oğullarının dışında iki kızları da olan çiftin komşuları "Michael ailesine nasıl kıydı" dedi.