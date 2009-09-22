Yüzük parmağının gizemi

Yüzük parmağı uzunluğuyla ilgili yapılan yeni bir araştırma, bu parmağı uzun olan erkeklerin çok hızlı ve tehlikeli araç kullandıklarını ve yasak yerlere park ettiklerini ortaya koydu.

Almanya'nın Mainz Üniversitesi tarafından ortalama 78 yaşındaki 77 erkek sürücü üzerinde yapılan araştırmada, deneklerin sol ellerinde yüzük ile işaret parmaklarının uzunlukları arasındaki fark ölçüldü ve son 5 yıldaki trafik kayıtları incelendi.

Deneklerin üçte birinin aşırı hız ve alkollü araç kullanmaktan ceza aldıklarını belirleyen araştırmacılar, tehlikeli araç kullanımının doğumdan itibaren programlanmış olabileceğini, çünkü parmak uzunluğunun ana rahminde erkeklik hormonu testosteron etkisinde kalmayla doğrudan bağlantılı olduğunu belirttiler.

Yüzük parmağının uzunluğuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalarda, bu parmağın işaret parmağından uzun olmasının erkeklerde sağlıktan davranışa dek birçok etkisinin olabileceğini göstermişti.

Bilim adamları, ana rahminde yüksek düzeyde testosterona maruz kalmanın yaşamın safhalarında beynin çalışmasını bir şekilde etkileyebileceğini düşünüyor. Bu durumun kemiklerdeki testosteron reseptörlerini uyararak, yüzük parmağının büyümesini sağlayabileceği de tahmin ediliyor.

Yüzük parmağı uzun erkeklerin daha saldırgan olabileceğini ortaya koyan son araştırma, Accident Analysis and Prevention dergisinde yayımlandı.