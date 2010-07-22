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Sağlık

Yüzük parmağı uzunsa prostat kanseri riski fazla

Kan testleri, sağ el yüzük parmağı daha uzun erkeklerde prostat spesifik antijeninin daha yüksek seviyelerde olduğunu gösterdi.

22 Temmuz 2010 03:00

T24 - Güney Kore’deki Gachon Üniversitesi Gil Hastanesi doktorlarının 40 yaş üstü 366 erkekle yaptığı araştırmaya göre, sağ eldeki yüzük parmağının işaret parmağından önemli ölçüde uzun olması, prostat kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunun işareti.



Çalışmada kan testleri, sağ el yüzük parmağı daha uzun erkeklerde prostat spesifik antijeninin (PSA) daha yüksek seviyelerde olduğunu gösterdi.

Yüzük parmağı işaret parmağından sadece biraz uzun ya da aynı uzunlukta olanlarınsa hastalığa yakalanmaya daha az meyilli oldukları ortaya çıktı. Daha önceki araştırmalarda da uzun yüzük parmağının kalp rahatsızlıklarını azalttığı, sınavlarda başarı şansını artırdığı gibi olumlu yanlarından söz ediliyordu. Prostat kanseri Türkiye’de de yaygın görülüyor. Üroonkoloji Derneği’nin geçen yıl sonuçlanan ‘Prostat Kanseri İnsidans (Görülme sıklığı)  Çalışması’nın ilk sonuçlarına göre, Türkiye’de prostat kanseri akciğer kanserinden sonra ikinci sırada.


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