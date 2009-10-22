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Spor

Yüzücülere saç boyama, oje sürme yasağı!

Saçlarını boyayan, küpe takan Japon yüzücüler, havuzlardan ömür boyu men cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

22 Ekim 2009 03:00

Saçlarını boyayan, küpe takan veya tırnaklarına parlak renkli oje süren Japon yüzücüler, havuzlardan ömür boyu men cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Japonya Yüzme Federasyonu (JSF), müsabakalar sırasında "yüzücüden çok rock yıldızlarına benzeyen" sporcularına sert tedbirler getirdi.

JSF Yönetim Kurulu Üyesi Masafumi Izumi, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, erkek ve bayan sporcuların daha disiplinli olmaları için birtakım önlemler almaya karar verdiklerini belirtti

Yüzücülerin saçlarını boyamalarına, küpe takmalarına veya tırnaklarına parlak renkli oje sürmelerine bundan böyle izin verilmeyeceğini ifade eden Izumi, milli takım kamplarında, erkek ve bayan yüzücülerin birbirlerinin odalarında kalmalarına da müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

ABD ve Avustralya Yüzme Federasyonlarının da bu tip uygulamaları olduğuna dikkati çeken JSF yetkilisi, "Japonya'da son zamanlarda spor camiasında ve üniversitelerde marihuana vakalarına da rastlıyoruz. Yüzme federasyonu olarak biz de böyle bir girişimde bulunduk" dedi.

Federasyonun bu yeni planının, bundan böyle hukuki düzenlemeler içerisinde de yer alacağını ifade eden Izumi, sporculara da bununla ilgili bir sözleşme imzalattırılacağını, buna uymayanların ise ömür boyu men cezasına çarptırılacağını ifade etti.

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