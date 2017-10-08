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Spor

Yüzücüler, maratonda dayanıklılıklarını gösterdi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)-  Bodrum'da düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda yarışlar Açık Su Yüzme Maratonu ile tamamlandı

08 Ekim 2017 23:58

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- 

Bodrum\'da düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası\'nda yarışlar Açık Su Yüzme Maratonu ile tamamlandı. 3 farklı mesafede gerçekleştirilen yarışta yüzücüler kulaç attı.
Aquamasters tarafından, Muğla Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile 6\'ıncısı Bodrum\'da düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Açık Su Yüzme Maratonu gerçekleştirildi. Yüzücüler, yarış öncesinde toplu halde ısınma hareketleri yaparak yarışa hazırlandı. Kargıcak Koyu\'nda gerçekleşen yarışlar, ilk olarak 1500 metre kategorisi ile başladı. 248 sporcunun yüzdüğü yarışlarda, sporcular kategorilerinde birinci olabilmek için mücadele etti. 3 bin metre 172, 6 bin metre yarışları ise 75 sporcunun katılımıyla başladı.
Sporcular uzun mesafe yarışlarında dayanıklılıkları ile mücadele etti. 1500, 3 bin ve 6 bin metrede kadınlar, erkeklerde yaş gruplarına göre dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle şampiyona sona erdi.
MADALYALARINI ALDILAR
6\'ncı Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası kapsamında yapılan Açık Su Yüzme Maratonu\'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. 1500 metre yarışı kadınlar genel klasmanında Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Nesrin Özgün (45) birinci, aynı kulüpten Berna Gedik (32) ikinci ve ODTÜ Su Sporları Kulübü sporcusu İmren Uyar (29) üçüncü oldu. Erkekler genel klasmanında ise Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Tolga Öcal (38) birinci, Turkcell sporcusu Ümit Kemal Cengiz (41) ikinci ve Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu  Mert Zeydanlı (30) üçüncülüğü elde etti. 3 bin metre Kadınlar Kategorisi\'nde genel sonuçlarına göre İstanbul Anadolu Spor Kulübü sporcusu Merve Şendil (28) birinci, Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Esra Şenses (35) ikinci, Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Bahar Atamer (43) üçüncü olarak yarışı tamamladı. Erkekler genel klasmanında ise Maraton Masters sporcusu Turgut Esen (53) birinci olurken, onu Galatasaray Spor Kulübü sporcusu  Denizhan Dağdelen (30) ikinci ve Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Umut Gözen (38) üçüncü olarak takip etti. 6 bin metre Dayanıklılık kategorisinde ise kadınlarda, Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Bige Vardar (29) birinci, Maraton Masters sporcusu Senem Ülker (46) ikinci ve Maraton Masters sporcusu Seda N. Kansuk (46) üçüncü oldu.  Erkekler genel klasman sonuçlarına göre, Maraton Masters sporcusu Emrah Özsevim (40) birinci, Galatasaray Spor Kulübü sporcusu  Emrah Gemicioğlu (48) ikinci, Amerika Birleşik Devletleri\'nde ferdi olarak katılan Anton Kort (40) üçüncülüğü elde etti.  Genel klasmanda dereceye giren sporculara, madalya, kupa ve plaket ödülleri verildi. Yaş gruplarına göre dereceye giren yüzücülere madalyaları dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ödül töreninden görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

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