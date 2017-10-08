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Yüzücüler, maratonda dayanıklılıklarını gösterdi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda yarışlar Açık Su Yüzme Maratonu ile tamamlandı

08 Ekim 2017 18:53

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası\'nda yarışlar Açık Su Yüzme Maratonu ile tamamlandı. 3 farklı mesafede gerçekleştirilen yarışta yüzücüler, kulaç attı.
Aquamasters tarafından, Muğla Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile 6\'ıncısı Bodrum\'da düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Açık Su Yüzme Maratonu gerçekleştirildi. Yüzücüler, yarış öncesinde toplu halde ısınma hareketleri yaparak yarışa hazırlandı. Kargıcak Koyu\'nda gerçekleşen yarışlar, ilk olarak 1500 metre kategorisi ile başladı. 248 sporcunun yüzdüğü yarışlarda, sporcular kategorilerinde birinci olabilmek için mücadele etti. 3 bin metre 172, 6 bin metre yarışları ise 75 sporcunun katılımıyla başladı.
Sporcular uzun mesafe yarışlarında dayanıklılıkları ile mücadele etti.  1500, 3 bin ve 6 bin metrede kadınlar, erkeklerde yaş gruplarına göre dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle şampiyona sona erecek.

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