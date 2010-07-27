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Yaşam

Yüzü tamamen değişti

İspanya'da dünyanın ilk tam yüz nakli ameliyatını geçiren hasta, bugün ilk kez kamera karşısına geçti.

27 Temmuz 2010 03:00

T24 - İspanya'da dünyanın ilk tam yüz nakli ameliyatını geçiren hasta, bugün ilk kez kamera karşısına geçti.

Beş yıl önce kazayla kendini yüzünden vuran 31 yaşındaki Oscar, mart ayı sonlarında ameliyat olduğu Vall d'Hebron hastanesinden taburcu edilmesinden önce düzenlediği basın toplantısında, doktorlarına ve donörün ailesine teşekkür etti.

Basın toplantısında güçlükle konuştuğu gözlemlenen Oscar'ı ameliyat eden ekibin başındaki Doktor Joan Pere Barret, 12 ila 18 ay daha fizik terapisi görmesi gereken hastasının, bu sürenin sonunda yüz fonksiyonlarının yüzde 90'ını geri kazanabileceğini söyledi.

Hastaneden yapılan açıklamada, sıvı ve yumuşak gıdaları tüketebildiği belirtilen Oscar'ın, son iki aydır da konuşma yetisini geri kazandığı bildirildi.

Fransa'da da haziran ayının sonlarında genetik bozukluğu olan 35 yaşındaki bir hastaya tam yüz nakli yapıldığı duyurulmuştu.

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