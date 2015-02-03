Yüzü kırışmasın diye 40 yıldır gülmüyor

İngiltere’de yaşayan 50 yaşındaki Tess Christian, yüzünün kırışmasını engellemek amacıyla 40 yıldır gülmediğini açıklayarak şaşırttı. Kızının doğumunda bile gülümsemediğini belirten Christian, “etkileyici ve taze” görünümünü korumak için böyle bir yönteme başvurduğunu söylüyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, yüz kaslarını kontrol etmeyi öğrenen Christian, “Kırışıklığım yok çünkü yüz kaslarımı kontrol etmeyi öğrendim. Herkes Botox yaptırıp yaptırmadığımı soruyor, yaptırmadım ve bunun, gençliğimden beri gülümsememem veya kahkaha atmamam sayesinde olduğunu biliyorum. Kararlılığım işe yaradı, yüzümde tek bir kırışıklık yok. Evet, genç kalmak istiyorum. Benim stratejim Botox’tan daha doğal ve herhangi bir pahalı güzellik kreminden etkili” sözleriyle kararının gerekçesini anlattı.

Katolik okulunda başladı

Gülmeme kararını, ilk olarak kırışıklıkları oluşmasın diye almadığını belirten Christian, gittiği Katolik okulundaki rahibelerin çocukların gülmesinden hoşlanmadığı için gülmemeye başladığını, seneler içinde kırışıklığının oluşmaması nedeniyle yöntemine devam ettiğini söyledi. Gülmenin kendisine yakışmadığını düşünen Christian, “Gülümsediğimde akli dengesi yerinde değilmiş gibi gözüküyordum. İlham için, Marlene Dietrich gibi Hollywood ikonlarına baktım, o hiç gülmüyordu ve beğeniyordum” dedi.

Daha önce aralarında Kim Kardashian’ın da bulunduğu ünlülerden de gülmeyi “kırışıklığa neden olduğu için” azaltmaya çalıştığını söyleyenler olmuştu.