'Yüzü çizildi' dediler; öldü

Polis ‘Kovalarken düştü yüzü çizildi’ dedi, Adli Tıp ‘sağlam raporu’ verdi. Ancak Serkan Çedik, birkaç saat sonra fenalaşıp, öldü



Polis kovalarken binanın çatısından düştüğünü söylediği 25 yaşındaki Serkan Çedik’i Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Adli Tıp Kurumu’ndan sağlam raporu alan polislerin nezarethaneye koyduğu 25 yaşındaki genç burada rahatsızlandı, kaldırıldığı hastanede öldü. Çedik ailesi, polisin silah kabzasıyla vurması sonucu gencin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

‘Polisin eline düşen sağ kurtulmuyor’ görüşünü yaygın kanaat haline dönüştüren olaylar serisi devam ediyor. 27 Ekim’de Çağdaş Gemik Antalya’da ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurularak öldürülmüştü. 8 Kasım günü ise Adana’da 14 yaşındaki Ahmed Yıldırım, polisin açtığı ateşte vurularak ağır yaralandı.



Son haber ise Bursa’dan geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, 10 Kasım pazartesi günü Merkez Anadolu Mahallesi’ne, baskın yaptı. Polisin açıklamasına göre Çedik, bu operasyon sırasında polisi görünce müstakil evlerin balkonundan atlayıp kaçmak isterken düştü. Yaralanan Çedik Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis yetkililerine göre sadece ‘yüzünde çizikler’ görünüyordu. Polisin açıklamasına göre Adli Tıp Kurumu’ndan Gedik ‘düşmeden dolayı yüzünde ekimoz (morartı) oluştuğuna’ ilişkin rapor verildi. Polis, ciddi bir sağlık sorunu olmadığı yönündeki bu rapor üzerine Gedik’i Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi’nde nezarete koydu.



2.5 saat sonra nezarethaneye giren bir polisin Çedik’in başının sol tarafında morarma oluştuğunu ve fenalaştığını bildirmesi üzerine zanlı Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kafatasında çökme ve sağ gözünde ödem ve ekimoz olduğu belirlenen Çedik, önceki gün yaşamını yitirdi.

Bursa Emniyet Müdürü Tahsin Demir, “İhmal, kusur kesinlikle söz konusu değil. Zanlıyı, Adli Tıp raporundan sonra nezarete koyduk” dedi. Çedik ailesi ise polisi suçladı. Serkan Çedik’in kardeşi Levent Çedik, “Tanıklar var. Ağabeyimin ağaca tırmanmak isterken düşmüş, yakalayan polis kafasınaVekilin adaletine bak: Devletime karşı geleni vurmaktan hoşlanacağım tabanca kabzası ile vurduğunu anlatıyorlar” diye konuştu.



11 ayda 18 ölüm



Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın son verileri, bu yılın başından beri polis sorumluluğunda 18 kişinin öldüğünü ortaya koyuyor.



26 Ocak: Hüseyin Turgut, Yalova’da park etme meselesi yüzünden tartıştığı polis G.E.’nin açtığı ateş sonucunda öldü.



15 Şubat: PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıldönümünde Şırnak’ta yapılan protestoya katılan 16 yaşındaki Yahya Menekşe, polis panzeri tarafından ezilerek öldürüldü.



5 Mart: Van Erciş’te, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yapılan şölende polis tarafından dövülen 51 yaşındaki Mehmet Deniz öldü.



22 Mart: Van’daki Nevruz olaylarında polisin açtığı ateş sonucu Zeki Erik öldü.



23 Mart: Yüksekova’daki Nevruz kutlamasına müdahale edildi. İkbal Yaşar vurularak öldürüldü.



1 Nisan: Van’daki Nevruz’da polis müdahalesi sırasında 30 yaşındaki Ramazan Dal öldü.



10 Nisan: İkbal Yaşar’ın cenazesinde de olay çıktı. Fahrettin Şedat, bir polisin açtığı ateş sonucu öldü.



16 Haziran: Ankara Mamak’ta polisten kaçan Ercan Ceylan vurularak öldürüldü.



20 Haziran: Iğdır’da karakola götürülmek üzere polis aracına bindirilen 22 yaşındaki Vusale Süleymanova’nın araçtan düşme sonucu öldü.



2 Temmuz: Zonguldak’ta gözaltına alınan 38 yaşındaki Metin Yüksel, nezarethaneden kaçmak isterken ayağı takılarak düştü. Yüksel, hastanede öldü.



15 Temmuz: Ankara’da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçtığı iddia edilen Gürsel Varol, açılan ateşle öldürüldü.



6 Ağustos: İstanbul’un Bahçelievler’de Mustafa Atasoy adlı polis, kendi kendine söylenen 23 yaşındaki Cem İnci’yi kendisine küfür ettiği gerekçesiyle vurarak öldürdü.



25 Ağustos: Sivas’ta, ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobile polis, içinde bomba olabileceği şüphesiyle ateş açınca sürücü Turan Özdemir öldü.



26 Ağustos: Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde polis, ‘Dur’ ihtarına uymayan 24 yaşındaki Cengiz Koç’u vurarak öldürdü.



13 Ekim: İstanbul Bağcılar’da 30 yaşındaki Ahmet Laçin’in Bağcılar Polis Merkezi’nde dövüldüğü ve kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi.



20 Ekim: Ağrı Doğubeyazıt’taki protesto gösterisine polis müdahalesinde Ahmet Özhan öldürüldü.



27 Ekim: Antalya’da polis M.E., ‘Dur’ ihtarına uymadığı iddiasıyla, motosikletiyle gezen 18 yaşındaki Çağdaş Gemik’e ateş etti. Gemik, öldü.



08 Kasım: Adana’da 14 yaşındaki Ahmed?Yıldırım, polisin açtığı ateş sonucu yaralandı.



