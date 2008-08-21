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Yüzsüzlüğün de böylesi

Şovmen Ceyhun Yılmaz, 'Çifte Kavrulmuş' programında anlattığı bir anısıyla hem güldürdü hem de şaşırttı

21 Ağustos 2008 03:00

Emel Müftüoğlu ile Şafak Sezer’in sundukları ’Çifte Kavrulmuş’ programına konuk olan Ceyhun Yılmaz, anlattığı bir anısıyla izleyenleri çok güldürdü.

Ceyhun Yılmaz, Ankara’da kendi kitabının korsanını yapıp satan bir satıcıyla aralarında geçen o ilginç diyalogları şöyle aktardı:

'Benim şiir kitabım var. Kitabın korsanını yerde gördüm satılırken. Çok da üzüldüm. Çünkü bütün gelirini çocuklara bıraktım o kitabın. Dedim ki ’Niye böyle bir şey yapıyorsun. Bunun parası kitapçıya gitmiyor, bana gitmiyor, çocuklara gidiyor’. ’Biz de çocuk okutuyoruz’ falan dedi. ’Ama sen haksız kazanç sağlıyorsun bunu yaparak. Bu kitabın bari korsanını yapma’ dedim. ’Sanane ya!’ dedi bana. ’Benim kitabım’ dedim. ’Kimliğini göster’ dedi. Ankara’da Kızılay meydanındayız. Çıkardım gösterdim. Kimliğe baktı bana baktı ’Çok satmıyor zaten’ dedi. Ağzımın payını da aldım yani!'

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