-YÜZMEDE 2 REKOR ANKARA A.A - 30.04.2011 - Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılan milli yüzücü Hazal Sarıkaya, 2 rekor birden kırdı. Bosna Hersek'te devam eden şampiyonada bayanlar 50 metre sırtüstü kategorisinde 29.10'luk derece elde eden Sarıkaya, Türkiye büyükler ve Balkan gençler rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Bu kategoride bir önceki Türkiye rekoru 29.44 ile yine Hazal Sarıkaya'ya aitti. Şampiyonada ayrıca, bayanlar 50 metre serbestte İlknur Cihan Çakıcı 2'nci, 200 metre kurbağalamada ise Gülşah Sude Özgen 3'ncü oldu.