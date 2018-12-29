Yüzmede 39 Türkiye rekoru kırıldı

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -



Türkiye Yüzme Federasyonu\'nun faaliyet programında yer alan Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası\'na 39 rekor kırıldı.

Beylikdüzü Spor Kompleksi Olimpik Havuzu\'nda 24-28 Aralık tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 47 kulüpten 284 sporcu katıldı. 39 yeni Türkiye rekorunun kırıldığı şampiyonda derece girenlere ödüllerini Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın takdim etti.

EMRE SAKÇI 2 TÜRKİYE REKORUNA İMZA ATTI

Çin\'in Hangzou kentinde düzenlenen 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası\'nda \"50 metre kurbağalama\" kategorisinde 25.89\'luk derecesiyle dünya beşincisi olan Fenerbahçe sporcusu Emre Sakçı, düzenlenen organizasyonun olimpiyatın ardından en büyüğü olduğunu kaydetti. Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası\'nda ise 5\'i bireysel 5\'i de bayrak olmak üzere 10 yarışa katılan Emre Sakçı, bütün yarışlarda 1\'inciliği kimseye bırakmazken 2 de Türkiye rekorunun sahibi oldu.

100 ve 200 metre serbest stilde rekora imza atan Sakçı, \'\'Çin\'de düzenlenen şampiyonada Türkiye rekoru kırarak dünya 5\'incisi oldum. Bu dünden bugüne olmuş bir başarı değil. Altında birçok yılın emeği var. Onların meyvelerini yeni yeni toplamaya başlıyoruz. Yavay yavaş daha yukarılara doğru tırmanmayı istiyoruz, hedefimiz de bu yönde. Olimpiyatlarda yüzüp Türk bayrağını oralarda dalgalandırmak istiyorum. Kulübüme, antrenörlerim Türker Oktay ve Bahar Oktay\'a teşekkür etmek istiyorum. Çalışmalarımıza İzmir\'de devam ediyoruz. Orada bir tesis sorunumuz var. 50 metrelik uzun kulvar havuzumuz yok. Olimpiyat da 50 metrelik havuzda yapılıyor. Kısa kulvar havuzumuz var ancak federasyon başkanımız ve Nedim Sandalcı\'nın desteği ile İzmir İTÜ Geliştirme Vakfı\'nın havuzlarını kullanıyoruz. Kısa kulvara bu şekilde hazırlanabiliyorum ama olimpiyatlara uzun kulvara da hazırlanmak istiyoruz\'\' dedi.

Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası\'nda elde edilen takım puanları şu şekilde:

Genç Bayanlar;

1 - Fenerbahçe (182 puan )

2 - Enka (151 puan)

3 - Galatasaray (99 puan)

Genç Erkekler;

1- Fenerbahçe (191 puan)

2- Galatasaray (124 puan)

3- Enka (122 puan)

Açık Yaş Bayanlar;

1- Enka (213 puan)

2- Fenerbahçe (201 puan)

3- Galatasaray (112 puan)

Açık Yaş Erkekler;

1- Fenerbahçe (232 puan)

2- Enka (175 puan)

3- Galatasaray (147 puan)



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mücadelelerden görüntüler

-Madalya töreni

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)