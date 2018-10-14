Yüzme sporu otizimli gencin hayatını değiştirdi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da yaşayan otizmli 22 yaşındaki Murat Akalın, babasının desteğiyle tanıştığı yüzme sporuyla sosyalleşerek hayata yeni bir başlangıç yaptı. Akalın\'ın hedefinin, milli sporcu olarak yarışarak, Türkiye\'yi yurtdışında temsil etmek olduğu vurgulandı.

Şehzadeler ilçesinin Kuşlubahçe Mahallesi\'nde yaşayan Akalın ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü otizmli Murat Akalın, babası Bülent Akalın\'ın yönlendirmesi, ayrıca çevresindekilerin de desteğiyle 5 yaşında yüzmeye başladı. Yaptığı spor sayesinde çevresiyle iletişimi de artan Murat Akalın, kendisini daha iyi ifade etmeye başladı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne ait Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu\'nda haftanın 4 günü yüzmeye gelen Murat Akalın, \"Burada yüzerken, çok mutluyum\" dedi. Ailesi, Murat Akalın\'ın yarışmalara katılarak derece elde edip, milli olabilmek istediğini belirtti.

Manisa Şehir Hastanesi\'nde memur olan baba Bülent Akalın, çocuğu hakkında bilgi verdi. Doktorların oğluna 3 yaşında otizm teşhisi koyduğunu ayrıca yürüyemeyeceğini, spor yapamayacağını söylediklerini belirten Bülent Akalın, \"Yüzme Murat\'ın herşeyi oldu diyebiliriz. Yüzdüğü zaman sinirini, stresini, enerjisini atıyor. Çocuğumuz yüzmeye başladıktan sonra konuşmaya başladı. Daha öncesinde günde 2-3 kelime kullanabiliyordu. Yüzme öğrenmesinden sonra daha sosyal olmaya başladı. Karada yapamadığı hareketleri, suyun içerisinde yaptığı için kendisini çok özgür hissediyor. Burada geçirdiği sürelerde arkadaş çevresinin artması ve hocaların desteğiyle sosyal bakımdan çok gelişti\" dedi.

Oğlunun her anında yanında olduğunu ifade eden anne Gülsüm Akalın ise \"Yüzmeye 5 yaşında başladı. Babasının çabalarıyla yüzmeyi öğrendi. Sürekli yüzmeye gitmek istiyor. Yüzmek, Murat\'ın enerjisini alıyor. Suyla oynamayı çok seviyor. Suyun içerisinde enerjisini aldığı için çok mutlu oluyor. Yüzme sayesinde dikkatini çok daha fazla sağlamaya başladı\" dedi.



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