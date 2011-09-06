-Yüzme havuzunda ağaçlar yetişti BARTIN (A.A) - 06.09.2011 - Bartın'da 2001'de yapımına başlanan, ödenek yetersizliğinden inşaatı duran olimpik yüzme havuzuna dolan toprakta ağaçlar yetişti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2001'de Ömertepesi mevkisinde Spor Genel Müdürlüğünce 49 yıllığına kiralanan belediyeye ait arazide 800 bin lira keşif bedeliyle yapımına başlanan yüzme havuzu için ilgili bakanlıkça 2 yıl süreyle 98 bin lira ödenek ayrıldı. Yüzde 20'lik bölümü tamamlanabilen yüzme havuzu için 2005'te Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığına ''kent her mevsim yağış aldığından yarı açık havuzun amaca uygun hizmet veremeyeceği, bundan dolayı da burasının kapalıya dönüştürülmesi'' yönünde müracaatta bulunuldu. Söz konusu dönemde 2 müfettiş inceleme yaparak havuzun kapalı olarak düzenlenmesi için 3 milyon lira ödenek gerektiğini belirledi. Ancak ödenek tahsis edilemeyen tesisin kaderine terk edilmesiyle havuza toprak dolduğu ve ağaçların yetiştiği görüldü. Bartın Valisi İsa Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir olimpik havuz için daha büyük alanda çalışma yapılacağını söyledi. Valilik olarak spor salonu ve çeşitli sporların yapılacağı 100 dönümlük arazi belirlediklerini ifade eden Vali Küçük, ''Bu arsayı spor kompleksi yapacağız. Olimpik yüzme havuzu da bu alanın içinde olacaktır. Yüzme havuzunun yeniden daha büyük yerde inşa edilmesi daha faydalı ve amaca uygun olacaktır. Havuz inşaatının bulunduğu yer uzun vadede sağlık kompleksi olarak planlandığından tesis başka bir alana yapılacak'' dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Şakir Erdem de havuzun 2001'de yapımına başlandığını ve şu ana kadar 98 bin lira ödenekle yüzde 20'sinin tamamlanabildiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Müdürlük olarak hem ilgili genel müdürlükten hem de İl Özel İdaresinden ödenek talebinde bulunduk. Ancak 2011'de hükümet programında yer alan 'her ile olimpik havuz' projesi gündeme gelince bizden 23 Haziranda yüzme havuzu yapımı için yeni yer tahsisi istendi. Çünkü, mevcut inşaat alanı projeye yetersiz. Çevre düzenlemesi ve otopark alanı uygun değil. Biz de İl Özel İdare Müdürlüğünden 26 dönümlük yer talebinde bulunduk. Şu anda beklediğimiz yer tahsisinin yapılmasının ardından projesi hazırlanacak ve yeni bir olimpik yüzme havuzu için ihaleye çıkılacak.''