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Spor

Yüzme Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı

Başkan Erkan Yalçın: "Sizinle aynı yolda yürümekten onur duyuyorum" ANKARA,(DHA) Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 5'inci Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi

24 Kasım 2018 00:01

Başkan Erkan Yalçın: \"Sizinle aynı yolda yürümekten onur duyuyorum\"

ANKARA,(DHA)

Türkiye Yüzme Federasyonu\'nun 5\'inci Mali Genel Kurulu, Ankara\'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi. Mali Genel Kurul\'da federasyonunun 2017-2018 yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edilirken 2019 ve 2020 yıllarındaki tahmini bütçeleri de kabul edildi.
Genel Kurul\'da bir konuşma yapan Türkiye Yüzme Federasyonu Erkan Yalçın Yüzme sporcu için emeği geçen herkese teşekkür ederek, \"Sizler, bizim ailemizsiniz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Sizinle aynı yolda yürümekten onur duyuyorum. Biz insanız, yaratılan bir varlığız. Elbette hata da yapacağız, eksiklerimiz de olacak ama biz bunların hepsini en aza çekelim, herkesle gönül birliği yapalım, herkesin gönlüne girelim dedik. Geldiğimiz günden itibaren 44 ile gittim. Gittiğim her yerde camiamız tarafından çok güzel karşılandım. Her defasında yeni bir projeyle gittik. Bundan önce de başkanlarımız oldu. Yüzmeye taş üstüne taş koyanlar, hepsinden Allah bin kere razı olsun. Hiçbirinin hakkında konuşmadık, konuşmayacağız. Çünkü onlar bizim değerlerimiz\" diye konuştu.
Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Yalçın, \"Sizlerden aldığımız yetkiye dayanarak işlerimizi en iyi şekilde yürüttük, sporcularımızı en iyi şekilde temsil ettik. Başarılar da ortadadır. Gelecek bizim içindir. Biz hep birlikte Türkiye\'yiz\" ifadelerini kullandı.

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