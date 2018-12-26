Yüzme Federasyonu İstanbul'da şampiyonalar düzenliyor

Mustafa AKIN, İstanbul DHA

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Beylikdüzü Spor Kompleksi olimpik havuzunda düzenlenen Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası büyük bir heyecan ile devam ediyor.

Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Haluk Önem\'den alınan bilgiye göre şampiyonada 47 kulüp, 280 sporcu mücadele ediyor. 47 kulübün 12\'sinin İstanbul\'dan, 35\'inin Anadolu\'dan olması şampiyonaya büyük heyecan katıyor.

Federasyon Başkanı Erkan Yalçın yaptıkları projelerle yüzmenin ülkemizin tamamınına ve tabana yayılması için çalıştıklarını söylerken; \"Artık yüzmenin yalnız İstanbul\'da değil tüm Türkiye\'de yaygınlaşması ve katılan sporcuların rekorlar kırması geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. 20-23 Aralık 2018 tarihlerinde aynı havuzda yapılan Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına 115 kulüpten, 620 sporcu katılımıyla gerçekleşti.

Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılan 115 kulübün 18\'i İstanbul dan, 97\'si Anadolu\'dan katılım sağlamış olması bizim için büyük önem taşıyor. şimdi ise şampiyonada mücadele eden 47 kulübün 12\'si İstanbul\'dan, 35\'inin Anadolu\'dan olması bizi ve camiamızı sevindiriyor. Küçükler ve Yıldızlar Alt yaş gruplarında Anadolu kulüplerinin yoğun katılımı, sporcularımızın ciddi performans iyileştirmeleri ve çok sayıda yeni Türkiye rekorlarının kırılmış olması yüzmedeki gelişimin göstergesi olmuştur\" diye konuştu.

3 TÜRKİYE REKORU KIRILDI

Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası\'nda heyecan devam ederken Beylikdüzü Spor Kompleksi\'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 3 Türkiye rekoruna imza atıldı.

Kadınlar 200 metre serbest stilde ENKA\'dan Beril Böcekler, kendisine ait olan rekoru egale etti. Beril Böcekler, 15-16 yaşta 2.02.09\'luk rekoru geliştirerek 1.59.82\'lik derece elde etti. Kadınlar 400 metre karışıkta mücadelede eden Fenerbahçe\'nin sporcusu Deniz Ertan, 14 yaşta 4.46.58\'lik derece ile rekor kırdı. Erkekler 400 metre karışıkta yarışan Fenerbahçe sporcusu Baturalp Ünlü ise 15-16 yaşta kendisine ait olan 4.16.29\'luk Türkiye rekorunu 4.16.72\'ye çıkardı.

Şampiyona 28 Aralık Cuma günü yapılacak yarışmalardan sonra kupa töreniyle sona erecek.

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