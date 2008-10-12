Yüzme dersinde boğuldu





Almanya'da 8 yaşındaki Enes, iki öğretmenine rağmen yüzme dersi sırasında boğularak öldü..



Almanya'nın Münih kentine yakın Schongau kasabasında yaşayan 8 yaşındaki Enes S.'nin yüzme dersinde boğularak ölmesi herkesi şok etti.



Bir saatlik yüzme dersinde iki öğretmen, 3'üncü sınıf öğrencisi Enes'in 3.60 metrelik havuzda boğulduğunu dersin bitmesine 10 dakika kala fark etti. 50 dakika boyunca Enes'in nerede olduğunu bilmeyen öğretmenler hakkında soruşturma açılması bekleniyor.



Amca Kemalettin B., "Bu olayın peşini bırakmam. Biz çocuklarımızı 'yüzme öğrensin' diye gönderiyoruz, ölsün diye değil" şeklinde konuştu. Paniğe kapılan diğer veliler, çocuklarını yüzme dersine göndermeme kararı aldı.