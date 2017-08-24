Yüzme antrenörü Tuğba: İşten gerekçesiz çıkarıldım, şikayetçiyim

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerekçesiz işten çıkarıldığını öne süren yüzme antrenörü Tuğba Tatlısu, Vali Seyfettin Azizoğlu\'ndan yardım istedi. \'Halk günü\'ne Vali Azizoğlu\'nun karşısına öğrenci velileri ile gelen Tuğba Tatlısu, işe gitmediği gerekçesiyle işten çıkarıldığını telefonla öğrendiğini söyledi.Tatlısu, \"Haftanın 6 günü öğrencilerimle birlikte oluyorum. Bu duruma şahit olan veliler de yanımda. İşe başladığımda tarihsiz istifa dilekçesi aldılar\" dedi. Öğrencin annelerinin destek verdiği Tatlısu\'yu dinleyen Vali Azizoğlu, \"Merak etme gereğini yapacağım sen rahat ol\" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerekçesiz işten çıkarılan yüzme antrenörü Tuğba Tatlısu, Vali Seyfettin Azizoğlu\'nun ayda 1 kez düzenlediği \'Halk Günü\' toplantısına katıldı. Vali Azizoğlu\'nun karşısına öğrencilerin velileri ile çıkan Tuğba Tatlısu, şöyle dedi:

\"İşe gitmediğim gerekçesiyle işten çıkarıldığımı telefonla söylediler. Haftanın 6 günü öğrencilerimle birlikte oluyor ve yüzmenin inceliklerini öğretiyorum. Bu duruma şahit olan veliler de yanımda. Mesaimi yaptığım resmi yazım elimdedir. İşe başladığım zaman, benden tarihsiz istifa dilekçesi aldılar. Ben çıkarılırken bu dilekçeyi işleme koydular. Haksızlığa uğradım, şikayetçiyim.\"

Öğrenci annelerinin destek verdiği Tatlısu\'yu dinleyen Vali Azizoğlu, \"Merak etme gereğini yapacağım sen rahat ol\" dedi. Söz alan öğrenci velileri; Pınar Satır, Fazilet Çalayer, Leyla Erdoğan, yüzme antrenörü Tuğba Tatlısu\'ya destek verdi. Öğrenci velilerinden Fazilet Çalayer, yüzme antrenörü Tatlısu\'nun görevine titiz olduğunu, öğrencileri havuzda karşıladığını, en son çocuk havuzu terkettikten sonra oradan ayrıldığını bildirdi. Çocuklar emek veren ve başarı kazandırmış bir antrenörün işten çıkarılmasını eleştiren Çalayer, Tuğba Tatlısu\'nun göreve iadesini istediklerini belirtti. Velilerden Leyla Erdoğan ise, haftanın 6 günü antrenman yapıldığını hatırlatarak, \"Çocuklar başarılı. Çok saçma bir neden; işe gelmemiş. Ben 5 saat orada oturup çocuğumu izliyorum. Hoca bir an boş durmuyor. Biz o çocukları karda kışta Erzurum\'un soğuğunda götürüp- getirdik. Sporcu yetiştirmek çok önemli. Hocamız bu kadar kolay harcanmamalıydı. Hocaya da çocuklara da yazık\" diye konuştu.

Pınar Satır ise, oğlunun 5-6 gündür evde oturduğunu ve havuza gitmek istemediğini anlatırken, \"Sadece benim çocuğum değil, 12 çocuk var böyle. Madem sporcu yetiştirmek bu kadar önemli neden bu çocukları bu kadar çabuk harcıyorlar? Hocamızızı haksız yere çıkardılar. Biz şahidiz. Sunulan gerekçe çok saçma\" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ise, yüzme antrenörü Tuğba Tatlısu\'nun 2-3 saat çalışıp işten ayrıldığı için uyarıldığını ve 3 aylık takip sonucu işten uzaklaştırıldığını söyledi. Yetkililer, \"Son zamanlarda moda oldu. Velilerden bize şikayet geliyordu. Tuğba hanım \'Havuza girmeden çocuklarımıza eğitim veriyor\' diyorlardı. O velilerin bizde şikayet dilekçesi var. Şimdi aynı kişiler, görevden uzaklaştırılan antrönerün yanında\" dedi.

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