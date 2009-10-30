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Yaşam

Yüzlerine çizdikleri maskeyle ev soymaya kalktılar

İki genç, yüzlerine çıkmayan kalemle maske çizerek alkollü bir şekilde ev soymaya çalışınca polislerin maskarası oldu.

30 Ekim 2009 02:00

Amerika'nın Iowa eyaletinde yüzlerine çıkmayan kalemlerle "maske" çizerek bir adamın evine girmeye çalışan alkollü iki genç polisleri şaşkına çevirdi.

Daha sonra kaçan 23 yaşındaki Matthew Allan McNelly ve 20 yaşındaki Joey Lee Miller, çevirmede polis tarafından yakalandı. Carroll bölgesi polis şefi, "O kadar yetenekli dedektifleriz ki, siyah kalemle çizilmiş yüzlerini görünce hemen anladık" diyerek kendileriyle dalga geçti.

Polisler ikiliyi bulduğu zaman kendilerini gülmekten alamamış. Daha önce hiç böyle bir şeye şahit olmadığını söyleyen polis şefi, gençlerden birinin eski sevgilisinin o evdeki adamla ilişkisi olduğunu düşünerek o eve girdiklerini söyledi.

Polis, "Muhtemelen düzgün düşünemiyorlardı, gidip adamı korkuturuz ne olacak ki demiş olabilirler. Aptallıkları alkolle birleşince de böyle bir sonuç ortaya çıktı" dedi. İkisi de hırsızlığa teşebbüsle suçlanırken McNelly ayrıca alkollü araç kullanmakla suçlanıyor.

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