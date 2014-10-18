Yüzlerce ton petrol taşıyan tanker Kanada açıklarında arıza yaptı

Yüzlerce ton petrol taşıyan Rus bandıralı tanker Kanada açıklarına arıza yaptı. Akıntıya kapılıp sürüklenen tankerin bir çevre faciasına yol açmasından endişe ediliyor. Hava şartlarının kötü olduğu bölgede arızalanan tanker, Kanada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürekli izleniyor.

NTV’de yer alan habere göre, British Columbia eyaleti kıyısının 17 kilometre açığında olan tankerin, sığ sulara sürüklenerek karaya oturabileceği belirtiliyor.

Çekici römorkörün yola çıktığını açıklayan yetkililer, buna rağmen kötü hava şartları nedeniyle tankerin beklenenden daha hızlı şekilde sürüklenebileceğini söyledi.

1989'da aynı bölgede "Exon Valdez kazası" meydana gelmiş 36 bin ton ham petrol denize yayılarak tarihin en büyük doğa facialarından birine neden olmuştu.