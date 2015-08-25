Yüzlerce sığınmacı Macaristan sınırını aştı



Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) foto muhabiri, sığınmacıların Röszke kasabası mevkiinde Sırbistan'dan Macaristan'a geçtiğini bildirdi. Macaristan'ın resmi haber ajansı MTI, polisin sığınmacılara ilk kabul merkezine kadar eşlik ettiğini duyurdu.

Macaristan hükümeti sığınmacı akınına çözüm olarak Sırbistan sınırına 175 kilometre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde tel örgü çekme kararı almıştı. Çalışmaların gelecek hafta tamamlanması öngörülüyor. Sınırı geçen grup, henüz tel örgülerin yükselmediği bir noktadan Macaristan'a girdi.

Avrupa sığınmacı akınına karşı alarmda

Sığınmacı akını birçok ülkede olağanüstü önlem ve uygulamaların gündeme gelmesine yol açıyor. Makedonya, Yunanistan sınırını geçen hafta kapatmış, sınırda biriken kişilerin sayısının binleri bulması üzerine sınır yeniden açılmıştı. Makedonya'dan Sırbistan'a transit geçiş yapan 9 bin dolayında sığınmacı Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerine geçiş imkânı arıyor.

Avrupa'ya devam eden sığınmacı akını, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ı harekete geçirmiş, dün Berlin'de düzenlenen zirvede ortak çözüm yolları üzerinde durulmuştu.

Almanya'da sığınmacıların kalacağı bina yandı

Baden Württemberg Eyaleti'ndeki Weissach im Tal kasabasında iltica başvurusunda bulunanlara tahsis edilmesi planlanan bir bina dün yanmıştı. Yetkililer yabancı düşmanı bir saldırı ihtimali üzerinde duruyor.

Almanya'da geçen aylarda sığınmacıların kalmasının planlandığı binalara yönelik çok sayıda saldırı düzenlenmişti. Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının artması nedeniyle, Federal Hükümet ve belediyeler tarafından mevcut yurtlara ek olarak yeni binalar aranıyor.