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Dünya
Deutsche Welle

Yüzlerce sığınmacı Akdeniz'in ortasında kaldı

Bir yardım kuruluşunun gemisiyle kurtarılan, aralarında çocuk ve hamile kadınların da olduğu 629 sığınmacı Akdeniz'de kaldı. Mültecileri İtalya da Malta da istemiyor.

11 Haziran 2018 16:14

Uluslararası yardım kuruluşu SOS Mediterranee'nin Akdeniz'de kurtararak gemisine aldığı 629 sığınmacının durumuyla ilgili belirsizlik sürüyor. İtalya'da yeni göreve gelen hükümet, yardım kuruluşunun gemisi Aquarius'un limanlarına yanaşmasına izin vermiyor.

Yardım kuruluşu SOS Mediterranee, gemide 123'ü kimsesiz olmak üzere 134 çocuk ve genç ile yedi hamile kadın, 11 çocuk ve yaralılar bulunduğunu açıkladı. Aşırı sağcı Liga partisinden İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini mülteci taşıyan tekne ve gemilere artık İtalyan limanlarına giriş izni vermeyeceklerini belirterek, bir diğer Akdeniz ülkesi Malta'yı mültecileri kabul etmeye çağırmıştı.

Salvini Pazar akşamı Twitter hesabından bir fotoğrafını "limanları kapatıyoruz" etiketiyle paylaşmış ve "Akdeniz'de Hollanda, İspanya, Britanya bayraklı gemiler, Alman ve İspanyol STK'ların gemileri var. Ve hiçkimseyi almayan Malta" ifadesini kullanmıştı.

Malta hükümeti Pazar akşamı yaptığı açıklamada gemiyi karasularına kabul etmediğini bildirdi.

SOS Mediterranee'den Verena Papke, yepyeni bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Şimdiye kadar çalışmalarımızı İtalyan sahil güvenlik birimlerinin koordinasyonunda yürütmüştük. Kurtarma operasyonlarında yetkili olan, İtalya'dır" diye konuştu.

Gemideki sığınmacıların büyük çoğunluğunun Afrikalı olduğunu ve Libya açıklarındaki uluslararası sularda kurtarıldıklarını belirten Papke, "Aquarius bir kurtarma gemisi. İnsanların bakımını uzun süre sağlayabilecek donanıma sahip değil" dedi.

epd,dpa / AG,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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