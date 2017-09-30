Yüzlerce saat kamera görüntüsü incelendi ve katil zanlısı yakalandı



Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat Bursa\'da gözaltına alındı. Polisin yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüpheliyi tespit ettiği, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin 3 gündür şüpheliyi yakalamak için Bursa\'da çok sayıda yere baskın yaptığı öğrenildi. Şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanacak.

BOĞAZLARINDAN BIÇAKLANMIŞLARDI



Üsküdar bir hafta önce meydana gelen olayda Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Boğazlarından büyük bir bıçakla öldürülen anne kızın cesetleri salonda yanyana yatırılmış üzerlerine deterjan benzeri bir toz döküldükten sonra battaniyeyle örtülmüş olarak bulunmuştu.

KAMERADAKİ ŞÜPHELİ KİŞİ ÇIKTI



Asayiş Şube Müdürlüğü dedektifleri olaydan sonra başlattıkları çalışmada olay yerinde güvenlik kamerası bulunmaması üzerine çevre sokaklarda bulunan kamera görüntülerini incelemeye aldı. Cinayetin işlendiği belirlenen saaatin ardından bölgeden hızla uzaklaşan bir şüpheli kişi tespit edildi. Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü incelenerek şüpheli şahıs Otogara kadar takip edildi.

BURSA\'DA 3 GÜN SÜREN OPERASYON YAPILDI

Polis yaptığı incelemede bu kişinin Bursa\'ya gittiğini tespit etti. Bunun üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 gün boyunca Bursa\'da eşkalini belirlendikleri kişiyi yakalamak için çok sayıda yere baskın yaptı. Sonunda evi tespit edilen şüpheli Ahmet Barakat, bu sabah saatlerinde yapılan baskında gözaltına alındı. Şu ana kadar yapılan incelemede olayda kullanılan bıçağın bulunmadığı öğrenildi.

CİNAYETİN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Öldürülen Orouba Barakat ve Halla Barakat\'ın uzaktan akrabası olduğu öğrenilen şüphelinin İstanbul\'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanacağı öğrenildi. Sorgusunun ardından cinayetin sebebinin bellli olacağı belirtildi.

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