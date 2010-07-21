T24 LogoT24 Logo
Çevre

Yüzlerce ölü penguen sahile vurdu

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, son 10 gündür sahile vuran ölü penguenlere yenileri ekleniyor.

21 Temmuz 2010 03:00

T24 - Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, son 10 gündür sahile vuran ölü penguenlere yenileri ekleniyor.


Brezilya'da yüzlerce ölü penguen sahillere vurdu.

Bilimciler olayın nedeninin tam olarak bilinmediğini, yapılan otopsilerde kuşların midelerinin hemen hemen boş olduğunun görüldüğünü belirtti.

Sao Paulo eyaletindeki Peruibe, Praia Grande ve Itanhaem plajlarına son 10 gün içerisinde yaklaşık 500 ölü penguen vurdu.

Penguenlerin büyük bölümünün, Arjantin, Şili ve Falkland Adaları'ndan, sıcak sularda yiyecek bulmak için kuzeye göç eden Megellan penguenleri olduğu belirtildi.

Bilimciler bu olaya kuvvetli akıntıların mı, suların ısısının mı, insan faaliyetlerinin mi yol açtığını araştırıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24