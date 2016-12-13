Yüzlerce mültecinin ölümünden sorumlu kaptana 18 yıl hapis

İtalya’nın Catania bölgesindeki bir mahkeme mültecileri taşıyan geminin 28 yaşındaki Tunuslu kaptanı Muhammed Ali Malik’i çok sayıda insanın ölümüne sebebiyet vermek ve insan tacirliği suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Geminin 26 yaşındaki Suriyeli ikinci kaptanı ise sadece insan kaçakçılığı suçundan beş yıl hapis cezası aldı. Ayrıca her iki sanık da 9 milyon euro ödemeye mahkum edildi. Sanıklar suçsuz olduklarını söylediler.

18 Nisan 2015 tarihinde mültecilerle ağzına kadar dolu olan gemiye yardım için başka bir gemi yanaşmaya çalışırken mülteciler arasında panik yaşanmış ve bunun akabinde gemi Akdeniz'de, Libya açıklarında batmıştı. Geminin batmasıyla 700’den fazla mülteci hayatını kaybederken sadece 28 mülteci kurtulabilmişti. İtalyan donanması o dönem 900'e yakın mültecinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Geminin enkazı daha sonra çıkartılarak Sicilya’ya götürülmüş, burada uzmanlar cesetlerin kimliğini belirlemişlerdi. Yüzlerce ceset ise geminin iç kısmında bulunmuştu.

'Gemi enkazı mülteci dramının sembolü olsun'

İtalya’nın istifa eden Başbakanı Matteo Renzi, geminin enkazının mülteci krizinin sembolü olarak Brüksel’deki AB makamlarının bulunduğu binaların önünde bir anıt olarak dikilmesini istemişti.

İtalya’ya halen on binlerce mülteci geliyor. Sadece bu yıl itibarıyla bu ülkeye gelen mülteci sayısının 170 binden fazla olduğu açıklandı. İtalya AB içinde yalnız bırakıldığını belirtirken, yükün adil bir biçimde paylaştırılmasını talep ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/ÇA/GA