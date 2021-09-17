Yüzlerce göçmen kuş, New York'un cam kulelerine çarptıktan sonra öldü

New York üzerinden göç eden yüzlerce kuş, şehrin cam kulelerine çarptıktan sonra öldü. Kar amacı gütmeyen kuruluş New York City Audubon gönüllüsü, paylaştığı görselle, kuşların toplu ölümüne dikkat çekti.

Fırtınalı havanın ölümlere katkıda bulunduğunu söyleyen, kuruluşun müdür yardımcısı Kaitlyn Parkins, "Görünüşe göre fırtına, kuşları normalde uçtukları uzaklıktan daha alçaltmış ya da sadece yönlerini değiştirmiş. Ancak, gece ışığının kuşlar üzerindeki etkileri oldukça güçlüdür, özellikle bulutlu bir gece olduğunda" dedi.

Dünya Ticaret Merkezi kulelerini çevreleyen kaldırımlarda yaklaşık 300 kuş bulduğunu aktaran gönüllü Melissa Breyer "Binalara çarpıp düşen kuşlar kaldırımın her yerindeydi. Kaldırımlar kelimenin tam anlamıyla kuşlarla kaplıydı" ifadelerini kullandı.

NYC Audubon, Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin ve diğer gökdelenlerin sahiplerinden, geceleri ışıkları karartarak ve camları kuşlar için daha görünür hale getirerek, kuş ölümlerinin sayısını azaltmaya yardımcı olmalarını istiyor.