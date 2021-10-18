Yüzlerce kişi Lut Gölü'nün önünde çıplak poz verdi

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Vücutları tamamen beyaz boya ile kaplanmış yüzlerce kişi çölü aşarak ABD'li sanatçı Spencer Tunick'in yeni projesi için Lut Gölü önünde çıplak poz verdi.

54 yaşındaki sanatçı, Lut Gölü'nün yavaşça ortadan kaybolmasını sanatla anlatmak için üçüncü defa İsrail Turizm Bakanlığı'nın konuğu olarak ülkenin güneyine gitti.

Fotoğraflarda üzerleri boyalı çıplak insanlar çekim için dizilirken, Tunick'in siyah kıyafetleriyle bir arabanın üzerinden onlara komut verdiği görülüyor.

Tunick, ''Bence kıyafetlerinizi çıkartmak çok doğal hissettiriyor. Bir daha geri giymek istemiyorsunuz. Sanırım burada sadece taşlar biraz bizi zorladı'' ifadelerini kullandı.

Tunick, 10 yıldan uzun süre önce Lut Gölü'nün önünde bin çıplak modeli fotoğraflamıştı. Lut Gölü her sene yaklaşık bir metre geriliyor.