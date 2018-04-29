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BBC Türkçe

Yüzlerce kişi Hollywood'da cinsel tacize karşı yürüdü

Hollywood'da art arda gelen taciz ve cinsel istismar suçlamalarının ardından yüzlerce kişi ünlü Hollywood Bulvarı'nda protesto gösterisi düzenledi.

29 Nisan 2018 20:30

Hollywood'da art arda gelen taciz ve cinsel istismar suçlamalarının ardından yüzlerce kişi ünlü Hollywood Bulvarı'nda protesto gösterisi düzenledi.

#MeToo

Weinstein skandalının ortaya çıkmasının ardından Twitter'da #MeToo etiketiyle başlatılan kampanyada, çok sayıda kişi yaşadığı taciz olaylarını anlatmaya başlamıştı.

Yürüyüşe katılanların büyük bölümü kadın olsa da erkeklerden de destek geldi.

Protestoya katılan 21 yaşındaki Tara McNamarra adlı bir kişi Reuters haber ajansına konuşurken, yürüyüşün bir şeylerin değiştiğine dair olumlu bir sinyal olduğunu söyledi ve "Çok kez cinsel saldırıya uğradım. Hayatımın her alanını etkiledi" dedi.

#MeToo kampanyasını başlatan isimlerden aktris Alyssa Milano ve kadın hakları savunucusu Tarana Burke de yürüyüşe katılanlar arasındaydı.

Burke Facebook hesabından paylaştığı mesajda, "Her bir Harvey Weinstein için aynı şeyi mahallelerimizde yapan yüzlerce kişi var" dedi.

Burke yürüyüş içinse, "Bugün gördüğümüz şey en azından saldırıya uğrayanların #MeToo kampanyasıyla seslerini duyurmasıdır. Umarım bu devam eder" ifadelerini kullandı.

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