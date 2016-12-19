Yüzlerce kişi daha Doğu Halep'ten tahliye edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin Halep kentinin doğusunda bazı otobüslerin yakılmasıyla duran tahliyelerin yeniden başladığı duyurdu. Yüzlerce kişi daha Doğu Halep'ten ayrıldı. Tahliye edilenler arasında, Twitter hesabından Halep'te yaşananları aktaran 7 yaşındaki kız çocuğu Bana Alabed de var.

En az 350 kişinin, geçmişte muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden konvoylarla çıkarılıp, Halep'in batısında hükümetin kontrolündeki yerlere getirildiği belirtildi.

Doğu Halep'ten çıkarılan yüzlerce kişi, kentin kırsal bölgelerinde gıda ve ilaç yardımı yapılan konaklama noktalarına getirildi.

Doğu Halep'te binlerce insan, hala bölgeden tahliye edilmek için, zor koşullarda bekliyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Doğu Halep'ten ayrılmayı bekleyenler arasında hasta ve yaralı çocukların da olduğunu bildirmişti.

Fransa tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve tahliyelerin denetimi için Halep'e uluslararası gözlemci gönderilmesini öneren karar tasarısı da bugün oylanacak.

Tasarı, bölgedekilere acil yardımın sağlanması ve ortak tahliye operasyonları ile sürece destek verilmesi amacıyla, yeni bir anlaşma yapılmasını öngörüyor.

Rusya, önce tasarıda kabul edilemez şartlar bulunduğunu belirterek, metnin değiştirilmesini talep etmiş, daha sonra son metnin "kabul edilebilir" olduğunu açıklamıştı.

Suriye hükümeti yanlısı güçler, Halep'teki tahliyelerin başlayabilmesi için İdlib bölgesinde muhaliflerin oluşturduğu Şiilerin çoğunlukta yaşadığı Fua ve Kefraya köylerinde yaşayanların bölgeden ayrılmasına izin verilmesini talep etmişti.

Ancak bazı silahlı kişiler Fua ve Kefraya'daki hasta ve yaralıları tahliye için giden en az beş otobüsü yakmıştı.

Tahliye operasyonlarının durmasına neden olan bu olaylardan, daha önce Nusra Cephesi adıyla anılan El Kaide bağlantılı Şam'ın Fethi Cephesi'nin sorumlu olduğu ifade edilmişti.

Twitter'dan bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, "Pazar akşamı Halep'in doğusu ile Fua ve Kefraya'dan ilk sınırlı tahliyeler, sonunda gerçekleşti" dedi. Egeland, binlerce insanın kısa sürede tahliye edilmeyi beklediğini de sözlerine ekledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazartesi sabahı 10 otobüsün bu köyleri terk ettiğini söyledi. Bu operasyonlarda, köylerdeki 4 bin insandan 500'ünün tahliye edildiği açıklandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Doğu Halep'te geceden bu yana 4,000 kişilik tahliyeyle birlikte şu ana kadar toplamda 12,000 sivil,muhalif kontrolündeki bölgeye taşınmış oldu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Reuters haber ajansı Halep'e insani yardım götürmek için yola çıkan AFAD'a ait bir yardım konvoyunun Pazartesi günü Suriye'ye girdiğini bildirdi.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı bölgesinde bulunan onlarca insani yardım kamyonu, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı geçmek için bekliyordu.

Tahliye edilenlerin, Han el Asal'dan Halep'in hükümetin kontrolündeki bölgelerine ve İdlib kentine götürülmesi bekleniyor.