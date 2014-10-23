Yüzlerce IŞİD militanı öldürüldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözetleme Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD

liderliğindeki koalisyonunun Suriye’ye düzenlediği saldırılarda şimdiye dek 553 kişi öldü.

Ölenlerden 464'ünün terör örgütü IŞİD üyesi, 57’sinin El Nusra militanı, 32 kişinin ise sivil olduğu belirtildi.

Örgüt, hayatını kaybeden sivillerden altısının

ise çocuklar olduğunu bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözetleme Örgütü'nün

verdiği bilgilere göre, ölen IŞİD üyelerinin çoğu Suriyeli değil,

yabancı kökenli.

ABD Merkez Komutanlığı'nın bir

sözcüsü, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Washington'un sivil ölüm

haberlerini ya da sivil tesislere zarar verildiği yönündeki haberleri ciddiye aldığını ve her iddiayı araştıracağını

söylemişti.

Erdoğan ABD'yi eleştirdi

ABD liderliğindeki koalisyonun IŞİD'e

yönelik operasyonları sürüyor. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan IŞİD terörüne karşı PYD’ye silah gönderen ABD’yi eleştirdi.

Erdoğan Letonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ”PYD’nin PKK ile aynı durumda olduğunu Sayın

Obama’ya telefon görüşmemde ifade ettim. ‘O da bir terör örgütüdür’ dedim. Dolayısıyla burada PYD’ye

yapacağınız yardımlar bir terör örgütüne gitmektedir. Şu anda PYD saflarında PKK’nın lider kadrosunda

olup orada savaşan kişiler var’‘ diye konuştu.