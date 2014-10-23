Yüzlerce IŞİD militanı öldürüldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözetleme Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD
liderliğindeki koalisyonunun Suriye’ye düzenlediği saldırılarda şimdiye dek 553 kişi öldü.
Ölenlerden 464'ünün terör örgütü IŞİD üyesi, 57’sinin El Nusra militanı, 32 kişinin ise sivil olduğu belirtildi.
Örgüt, hayatını kaybeden sivillerden altısının
ise çocuklar olduğunu bildirdi.
Suriye İnsan Hakları Gözetleme Örgütü'nün
verdiği bilgilere göre, ölen IŞİD üyelerinin çoğu Suriyeli değil,
yabancı kökenli.
ABD Merkez Komutanlığı'nın bir
sözcüsü, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Washington'un sivil ölüm
haberlerini ya da sivil tesislere zarar verildiği yönündeki haberleri ciddiye aldığını ve her iddiayı araştıracağını
söylemişti.
Erdoğan ABD'yi eleştirdi
ABD liderliğindeki koalisyonun IŞİD'e
yönelik operasyonları sürüyor. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan IŞİD terörüne karşı PYD’ye silah gönderen ABD’yi eleştirdi.
Erdoğan Letonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ”PYD’nin PKK ile aynı durumda olduğunu Sayın
Obama’ya telefon görüşmemde ifade ettim. ‘O da bir terör örgütüdür’ dedim. Dolayısıyla burada PYD’ye
yapacağınız yardımlar bir terör örgütüne gitmektedir. Şu anda PYD saflarında PKK’nın lider kadrosunda
olup orada savaşan kişiler var’‘ diye konuştu.