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Yüzlerce çocuk hem koştu hem eğlendi

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU’NDA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Hasköy Sahil’de başladı

22 Nisan 2018 15:15

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU’NDA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Hasköy Sahil’de başladı. Kendileri için düzenlenen koşu yarışında yüzlerce çocuk hem kıyasıya rekabet etti hem eğlendi.

Hasköy Sahili ile Haliç Kongre Merkezi arasında trafiğe kapatılan alanda düzenlenen koşu öncesi müzik eşliğinde koşuya hazırlanan çocuklar spor antrenörünün gösterdiği hareketleri yapabilmek için büyük çaba sarf etti. Bazı çocuklar şişme oyun alanında eğlenirken, bazıları da yarış öncesi enerji depoladı. Palyaço ve jonglör gösterilerini izleyen çocuklar ise keyifli anlar yaşadı.

“BU BİZİM BAYRAMIMIZ”

13 yaşındaki Yunus Emre Yeşil, 11 yaşındaki Mertcan Diktaş ve 13 yaşındaki Hüseyin Alicin koşuya katılmak için geldiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi. Etkinlik alanında çok eğlendiğini kaydeden 7 yaşındaki Neslihan Şişman ise, \"Bu bayram bizim bayramımız. Tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

TÜM ÇOCUKLAR KAZANDI

Yarışın başlama düdüğünü çalan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, daha sonra yarışmaya katılan tüm çocuklara madalya takdim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın umudunu gençlere bağlamış yeni Cumhuriyetin en önemli bayramlarından biri olduğunu söyleyen Demircan, “Çocuklar bizim için çok değerli. Onları hayatın içine katmak enerjilerini ortaya çıkarmak gerekiyor. 23 Nisan’da düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle ‘Gelecek sizlere emanettir’ diyoruz. İlk etkinliğimiz koşuydu. Yavrularımız koşmayı ve yarışmayı çok seviyor. Yarın da etkinliklerimiz devam edecek. 23 Nisan’ımız kutlu olsun” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

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